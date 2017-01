El policía nacional herido en el puente de Son Cladera: "Entró la piedra y me dio en la cabeza"

"Entró la piedra y me dio en la cabeza". El policía nacional que resultó herido la noche del 2 de diciembre de 2014 al ser alcanzado por una pedrada cuando conducía un coche camuflado por la autopista de Inca, al pasar bajo el puente de Son Cladera, ha manifestado hoy en el juicio en la Audiencia de Palma que quedó desconcertado por los hechos. "Al recibir el impacto, me desconcertó la situación", ha asegurado.

El agente ha explicado que fue el acusado, un joven de 25 años que luego fue detenido, el que les tiró el guijarro "por la descripción física". El investigador ha declarado que al "cien por cien" no lo podía identificar, porque la cara no la vio, pero por la cazadora oscura que vestía, el pelo, la edad y su complexión era él. Además, el perjudicado ha recordado que el sospechoso estaba muy nervioso cuando fue interceptado. Según su versión, hablaba muy rápido y temblaba. "Luego, me llamó la atención porque estaba ya muy tranquilo pese a que había muchos vehículos de la Policía en el puente", ha agregado.

Otro policía, que viajaba de paisano de copiloto en el vehículo camuflado que fue alcanzado por la piedra y cuya luna delantera se rompió, ha apuntado que el joven procesado "estaba ausente". "Lo vi lanzar dos piedras, una con cada mano. Una de ellas atravesó la luna y le dio a mi compañero", ha destacado ante el tribunal de la sección primera. "El impacto a esa velocidad impresiona bastante aunque te lo esperes, nosotros íbamos aminorando a unos 50 o 60 kilómetros por hora", ha detallado. El agente ha confirmado que el sospechoso que se hallaba en lo alto del puente de Son Cladera esperaba a que pasaran los vehículos por la autopista para arrojar las piedras.

Ambos policías han coincidido al señalar que el procesado, español y sin antecedentes, se comportó correctamente, fue colaborador y no se resistió en ningún momento. Por ello, no fue necesario esposarlo. Tras ser detenido, el juez de guardia de Palma acordó su ingreso en prisión provisional. Hoy el sospechoso, que ya está en libertad, ha negado ante la sala ser el autor de los hechos.