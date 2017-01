Hallan fotos de los padres de Nadia teniendo relaciones sexuales ante la niña

El juez que investiga a los padres de la niña mallorquina de 11 años Nadia Nerea por estafa y elaboración de pornografía infantil tiene en su poder imágenes de la pareja manteniendo relaciones íntimas ante la menor. El magistrado revela, en el auto donde cita a declarar a los progenitores, que varias imágenes intervenidas por los Mossos muestran a Fernando Blanco y Margalida Garau en pleno acto sexual en la misma cama en la que se encuentra la pequeña, informó el diario Abc. En otras fotografías aparece la niña desnuda y realizando poses de tipo sexual, según la resolución judicial. El abogado de la pareja, Alberto Martín, asegura que los dos están "escandalizados y dolidos" y niegan haber utilizado a Nadia para elaborar material pornográfico. El letrado atribuye las imágenes de la menor desnuda al "seguimiento dermatológico" de su enfermedad.

Blanco y Garau están citados mañana en el juzgado de instrucción número 1 de La Seu d´Urgell (Lleida) para ser interrogados sobre este supuesto material pedófilo, entregado el martes por los Mossos d´Esquadra tras analizar el contenido de los soportes informáticos intervenidos a la pareja hace ahora un mes. El magistrado detalla que existen fotografías en las que aparece "una menor presenciando relaciones íntimas, de un carácter sexual explícito". El instructor considera que Nadia Nerea, "a pesar de la enfermedad padecida, necesariamente debía entender la significación de los actos que sus progenitores realizaban no solo en su presencia, sino en la misma cama en la que ella se hallaba". En otras imágenes puede verse a la menor desnuda, posando con un "innegable" contendido sexual. "No pueden encuadrarse en las inocentes fotografías que cualquier padre podría tener de su hijo a edades muy tempranas", considera el juez.

"Escandalizados y dolidos"

El abogado de los padres, Alberto Martín, criticó la rotundidad del magistrado sobre el carácter de las fotografías. "No me parecen lógicas cuando ni siquiera se les ha tomado declaración", explicó en declaraciones a El programa de AR. El letrado explicó que Blanco y Garau están "escandalizados y muy dolidos" por estas acusaciones, que niegan. "Nunca jamás ha habido fotos ni grabaciones con criterio sexual", señaló Martín, que atribuyó las imágenes de la niña desnuda al "seguimiento dermatológico" de la enfermedad que padece, pese a que no ha podido todavía acceder a ellas.

El hallazgo de estos archivos ha dado un vuelco al caso. El juzgado de La Seu d´Urgell abrió diligencias contra Fernando Blanco y Margalida Garau en diciembre pasado por una posible estafa. Según las pesquisas, habrían utilizado la enfermedad rara que padece la menor, tricotiodistrofia, para recaudar más de 900.000 euros en donativos para supuestos tratamientos que en realidad destinaron a fines particulares. Blanco ingresó en prisión preventiva y Garau permanece en libertad. A ambos se les retiró la custodia de Nadia, tutelada ahora por su tía materna, residente en Binissalem. La Audiencia de Lleida ha acordado mantener en la cárcel al padre por usar supuestamente a su hija para convertir la "beneficencia" en su medio de vida, al apreciar riesgo de fuga.

El hallazgo de los archivos con imágenes sexuales ha llevado ahora al juez a ampliar las pesquisas por supuestos delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil, exhibicionismo y provocación sexual. Los Mossos continúan rastreando trece lápices de memoria, siete tarjetas y tres discos duros incautados en el domicilio, en un local comercial y en el vehículo de la pareja para averiguar si almacenaron más imágenes de contenido sexual de la menor. Con las pruebas actuales, la fiscalía no aprecia que sea necesario encarcelar a Garau.