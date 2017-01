Juzgan a un joven por romper un tobillo a un hombre tras un concierto punk

Un joven fue juzgado ayer en Palma por causar graves lesiones a un hombre, al que presuntamente rompió un tobillo de una patada, tras un concierto punk en sa Possessió en la ciudad en el verano de 2014. El acusado negó los cargos, se desvinculó de los hechos y mantuvo que no agredió a nadie tras el evento musical, al que admitió haber asistido el pasado 19 de julio de 2014. Según su versión, el perjudicado iba muy bebido e iba molestando a la gente. Esta misma tesis la mantuvieron sus amigos, que negaron que se hubiera producido una agresión y que insistieron en que la víctima estaba muy ebria.

El juicio se suspendió ayer y continuará el viernes con la declaración del forense y un testigo. La fiscalía inicialmente solicita para el sospechoso una pena de dos años de cárcel por un delito de lesiones, mientras que la acusación particular reclama una condena de cuatro años de prisión.

El perjudicado ayer destacó que fue atacado por un 'skin'. El hombre reconoció sin dudar al acusado. "Esa cara no la olvidaré nunca. Él me dio una patada y me tiró al suelo. Al recibir el golpe, sentí cómo se partía el hueso en mi pierna. Luego en el suelo recibí varios golpes. Siguió machacándome", destacó. Según su versión, los hechos ocurrieron al salir de sa Possessió después de que le dijera a un compañero del imputado que llevaba una camiseta "guapa". Como consecuencia de la agresión, el herido estuvo ocho días hospitalizado y fue operado dos veces. "Me he quedado cojo, no puedo correr, no puedo trabajar ni cargar peso", se lamentó. Dos allegados que no presenciaron los hechos indicaron que el hombre les informó de que había sufrido una paliza e identificó al autor.