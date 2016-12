Clausuran Ses Tres Germanes y no se podrá celebrar la fiesta de Nochevieja

El complejo Ses Tres Germanes no podrá acoger la macrofiesta Remember Victoria que estaba prevista para la Nochevieja. Tras realizar una visita esta mañana, el Ayuntamiento de Marratxí ha ordenado la clausura de las instalaciones porque no reúnen las condiciones mínimas de seguridad para celebrar el evento.

Se trata de una decisión distinta a la que el consistorio marratxiner tomó hace seis días, cuando un ingeniero municipal levantó la suspensión de actividades mediante un informe exprés elaborado en un día. Entonces se dio el visto bueno a la fiesta que se celebró el pasado lunes y que acabó de forma abrupta a raíz de un incendio intencionado.

Los organizadores de la fiesta Remember Victoria explicaron ayer a este diario que no tenían intención de suspender la fiesta y que tenían un plan B en caso de que no les dejaran celebrarla en la sala de Ses Tres Germanes. Todavía no han revelado cuál será la ubicación alternativa para el evento.