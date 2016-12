Antonio López Peña: "La Audiencia de Palma es como mi casa"

Antonio López Peña (Ceuta, 1954) es una de las personas más conocidas y queridas de la Audiencia Provincial de Palma. Es el policía nacional encargado del control de acceso a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Balears. Tras 35 años de servicio en el palacio de Can Berga, en el que incluso estuvo viviendo una temporada, ayer se jubiló. Junto al arco de seguridad y su pupitre, apuró con cierta añoranza las últimas horas en la que él considera su casa. Ayer al mediodía, fueron muchos los magistrados, funcionarios y abogados que se acercaron a él y se fundieron en un abrazo.

-Es su último día en la Audiencia de Palma. Más de media vida trabajando como policía nacional en este edificio ¿Qué sentimiento tiene?

-Son 35 años en el palacio de justicia. Son muchos años, le he cogido mucho cariño a todo el personal, me he sentido muy querido por todos. Para mí esto, la Audiencia de Palma, es como si fuera mi casa. Ahora, me da pena, pero también afronto esta nueva etapa con ilusión.

-¿Cómo fueron sus inicios como policía?

-Ingresé en el cuerpo en 1977, hice las prácticas en Madrid y en enero de 1978 me incorporé en Balears. Primero, estuve trabajando en Palma tanto en las patrullas peatonales como en coche.

-¿Qué recuerdos tiene de esas patrullas en Palma a finales de los años 70?

-En aquella época había mucho respeto. Todavía iba de gris. En la Puerta de San Antonio, las prostitutas de la zona se apartaban nada más vernos. Solo con nuestra presencia, ya se iban. Ahora, la Policía se ha modernizado, es más cercana al ciudadano.

-¿Cómo era Palma en sus primeros años de carrera?

-Era muy tranquila la ciudad, bueno aún sigue siendo tranquila (ríe). Yo venía de Madrid, donde había manifestaciones y crispación. Aquí, en la isla todo era muy tranquilo. De hecho, pedí como destino Mallorca porque era una zona tranquila. Fue mi tercera opción y me la concedieron.

-Y desde 1978 ya se quedó a vivir en la isla. ¿Tuvo algún problema aquí?

-Pedí ir a otras zonas para estar más cerca de la familia, pero no me lo concedieron. Me quedé aquí y estoy encantado. El único problema que he tenido es estar lejos de la familia y la dependencia del barco y el avión para viajar. Soy de Ceuta, mi mujer también y allí tengo a dos hermanos y otro, en Valencia.

-En 1981 empezó a trabajar en la Audiencia de Palma hasta ahora. En estos 35 años habrá visto de todo.

-Ha habido muchos cambios. Antes solo había tres juzgados de instrucción en el edificio y dos salas, la sección primera y la segunda. Ha cambiado mucho el edificio, para mejor, por supuesto. Ha cambiado por completo. En el sótano, estaba el registro civil; en la entrada de la sección primera, el médico forense; en la sección segunda, el colegio de abogados; en la entrada del edificio, el contencioso-administrativo, luego la mutua judicial y la oficina de prensa.

-Habrá visto pasar a varios presidentes.

-Sí, he conocido a cuatro presidentes: Cesáreo Rodríguez-Aguilera, que fue presidente de la Audiencia Territorial de Palma, José de la Torre, Ángel Reigosa y el actual, Antoni Terrasa. También he conocido a cuatro fiscales jefes: Hipólito Hernández, Francisco Jiménez Villarejo, Antonio de Vicente Tutor y Bartomeu Barceló.

-¿Cómo era su relación con ellos?

-Con todos tuve muy buen trato. Cada uno tenía su forma de ser, pero todos fueron extraordinarios. Don Ángel Reigosa me ofreció una vivienda aquí en lo que ahora es la sección tercera.

-Por estos pasillos habrá visto también a mucha gente importante.

-Sí, sobre todo en los últimos años con los casos de corrupción política. Recuerdo a Maria Antònia Munar y a Jaume Matas.

-Y también todo tipo de delincuentes...

-Sí, el famoso 'Cebolla', un narcotraficante muy conocido, o 'El Pablo'. También 'La Paca', que siempre fue una mujer muy correcta y educada conmigo.

-Debe de tener muchas anécdotas.

-Podría escribir un libro. Una mañana un ladrón que había robado una cartera en el bar Central se metió aquí en la Audiencia por error. El camarero salió tras él gritando 'al ladrón'. El presidente de la sección segunda Joan Catany lo retuvo en la escalera y entonces lo detuvimos. En otra ocasión, tuve que coger un bebé y cuidarlo mientras la madre, una testigo, declaraba en un juicio. También recuerdo los juicios contra clanes. Si ganaban el caso, salían cantando de la Audiencia.

-Pero también habrá habido malos momentos o de tensión.

-Antiguamente no te puedes ni imaginar lo que pasaba en la sala y en el patio. La gente se mareaba, se desmayaba, había gritos y mi compañero y yo teníamos que hacer guardar el orden. Antes de los juicios contra clanes, me entrevistaba con el patriarca de Son Banya, el tío Quico, y él me aseguraba que no iba a haber ningún problema. Él apaciguaba a todos. A veces, me tenía que meter en medio de los acusados para que no agredieran a los fotógrafos.

-¿Cómo es su relación con los periodistas?

-Extraordinaria, siempre he respetado su trabajo. En 1986 me dieron un premio por mi colaboración con los reporteros gráficos.

-Y ahora, ¿a qué se dedicará?

-Mi vida ahora van a ser mis nietos. Tengo tres, me gustan los niños y así ayudaré a mis hijos y a mi mujer, que ya está jubilada. También viajaré por España.

-Si pudiera volver atrás, ¿sería de nuevo policía nacional?

-Sí, sin dudarlo, repetiría. Volvería a ser policía en la Audiencia de Palma. Siempre me han respetado. Ahora todos me preguntan quién ocupará mi puesto y me dicen que me echarán de menos.