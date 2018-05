Narcís R.E. Punk tendencioso

c. darder

En el estudio can armengol. Narcís R. E. se ha montado una oficina a su manera: plantas, libros, música, ordenadores, libros y tés. En el inferior, algunas de las creaciones del dibujante y una de las portadas que más le han marcado.

En el estudio can armengol. Narcís R. E. se ha montado una oficina a su manera: plantas, libros, música, ordenadores, libros y tés. En el inferior, algunas de las creaciones del dibujante y una de las portadas que más le han marcado. c. darder

En esta historia, la música, el diseño gráfico y el "hazlo tú mismo" de la filosofía punky caminan íntimamente pegados. El protagonista es Narcís R. E., alguien prácticamente indefinible. ¿Ilustrador? "Suena pretencioso", responde. "Dibujante", aclara. "En el mundo de la ilustración hay mucha variedad y profesionalidad. Yo hace muy poco que me dedico profesionalmente a esto. Me gusta decir que soy dibujante haciendo trabajos de ilustrador". A parte, también es músico.

"He dibujado toda la vida", dice. Se recuerda dibujando desde siempre, pero fue entre los 16 y 17 años que descubrió el campo que actualmente le apasiona, mientras se codeaba con Cicuta para mi, un grupo integrado por amigos suyos: el dibujo para la música. Ahora, es en este campo que desarrolla sus trabajos más queridos y especiales.

Sin embargo, antes de llegar a este momento, Narcís se formó en diseño gráfico, estudios en los que se topó con una profesora, Irene Mulet, que le animó a dedicarse al dibujo. "Me hizo ver que hay un camino por recorrer, que se puede vivir de esto", cuenta el dibujante. Ha trabajado como diseñador gráfico en varias empresas, pero las oficinas no son su fuerte. Aun así, en el estudio de Can Armengol de Miguel Aguilar, que comparte con dos de sus colegas, se ha montado una oficina a su manera, como buen punky. Plantas, libros, música, ordenadores, folios, rotuladores y tés son algunas de las cosas que confeccionan el espacio. "Parece una habitación de teenager", bromea. También tiene su horario que, aunque es flexible porque solo responde ante él, intenta seguir de manera persistente, porque si una cosa tiene clara Narcís es que "la constancia es clave y muy importante para hacerte un hueco en la industria".

En la música, se ha dedicado sobretodo a dos tipos de diseño: al cartel y a la imagen para un disco. Para Narcís, el diseño de carteles, algo que le divierte mucho, es más personal y donde más se ve la evolución del autor; mientras que el diseño de un disco está condicionado (aunque no de una manera estricta) por el mismo grupo, por la música que hacen, por lo que transmiten las letras. "Para trabajar en el diseño de la imagen de un disco siempre selecciono algunas frases de las canciones que me suscitan imágenes...a partir de ahí, trabajo en las ideas y las desarrollo". Aun así, le apasiona, además de darle visibilidad en el sector, tanto de la música como del diseño gráfico.

Su estilo bebe de la gráfica punk, vintage, rock´n roll clásico, pero también del cartoon; y cuando habla de referentes, los primeros que nombra son Gato y Bernat Mundial. Pero aunque beba de todo esto, "cuando dibujo siempre intento llevar lo que hago hacia una parte más tendenciosa. El objetivo no es encasillarme. Algo que tampoco sé si es bueno o no€ Me gusta la idea de evolucionar dentro de un mismo estilo".

La autoedición es algo que también caracteriza el trabajo de Narcís. Con sus compañeros de estudio (en total son tres) crearon el sello Voston Ediciones, con el que firman algunos de sus trabajos: desde fanzines más personales (con los que han encontrado una salida para los dibujos que hacen "por aburrimiento") a diseños de discos. Del aburrimiento al escuchar música, así crea Narcís R. E.