Estrella Damm recupera Formentera

La marca de cerveza Estrella Damm inició ayer el rodaje de un nuevo 'spot' en la Mola, con un gran despliegue de medios y la contratación de más de 150 extras, vecinos de Formentera. Hace ya algunas semanas dos empresas realizaron el 'casting' para un rodaje que durará 10 días en distintos enclaves de la isla.

, una finca situada en pleno corazón de, se convirtió el lunes tarde en una de las localizaciones del spot publicitario que está rodando la marca de cerveza Estrella Damm y que se podrá ver esta misma temporada., con todo lo que conlleva de técnicos, vestuario, iluminación y catering, se paseará por distintos lugares de Formentera para completar el que será el anuncio de la marca para este verano, después del lanzamiento del de abril, rodado en Menorca.

Desde hace varias semanas dos empresas de casting han forrado de carteles locales y bares de la isla en busca de 150 personas de entre 18 y 65 años, disponibles durante los próximos 10 días.

Está previsto que el anuncio se ruede en distintos enclaves como, es Pou des Verro, en es Caló, la plaza de la Constitució de Sant Francesc, y un establecimiento situado en la playa de Migjorn.

En torno al rodaje existe un gran secretismo ya que todo el personal que trabaja estos días está sujeto a una cláusula de confidencialidad. La agencia de publicidad seguramente querrá mantener la máxima discreción sobre el rodaje y el contenido de la historia del anuncio para jugar con el factor sorpresa.

Estrella Damm lleva desde 1994 asociando su campaña de verano con una canción. Pero no fue hasta 2009 cuando creó un formato inédito, tipo cortometraje, que contaba una historia rodada íntegramente en Formentera y que se identificó con el movimiento hipster. Eran dos amigas, de estética desenfadada, moderna pero a la vez cuidada, que esperan en el puerto de la Savina a un joven amigo y que recorren la isla en un Citroën Mehari. Los tres disfrutan del paraíso, de la música y del buen rollo en un ambiente de libertad. De fondo suena el tema 'Summercat', del grupo sueco Billie the vision & the dancers. Ese año la marca cambio su slogan por 'Mediterráneamente'.

Ese anuncio de hace 9 años tuvo un impacto evidente para Formentera como destino turístico y varios años después, aún muchos visitantes nacionales iban buscando los lugares donde se rodó esa historia.