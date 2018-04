Sueños de madera

En Lalteria.es convierten todo lo que tocan en madera. En sus productos siempre apuestan por los mensajes positivos y por marcar la diferencia en los detalles.

Si alguien puede imaginarlo, ellos pueden hacerlo con madera. Esta es la máxima de Laletrería.es, el joven proyecto que hace "cualquier cosa que nos pidan" con este material. Con tres años de vida, este pequeño "templo de la madera", situado en el polígono de Can Valero, se hace grande gracias a la complicidad de dos cerebros que no entienden la vida sin la creatividad: la del diseñador y dueño de la empresa, Melchor Lázaro, y el ilustrador Marcos Homar. Sin olvidar a May Arrochas, que se encarga de mantener las redes sociales de Laletrería.es activas y frescas, una herramienta "indispensable" para acercar su trabajo y su filosofía al público. Una filosofía que se basa en hacerlo todo con amor y pasión, en escuchar las historias de la gente y en pensar que todo es posible. Para Marcos y Melchor su profesión es su gran pasión. Y su gran éxito, precisamente, se ha dado por utilizar la madera, "un material que es muy complicado de trabajar", explica Melchor, que aclara que no son carpinteros: "Somos diseñadores y fabricantes especializados en la creación con madera". ¿Y qué hacen? Pues productos que hagan sonreír, que llamen la atención, que sirvan para decorar y que a la vez sean útiles, y que "estén muy bien pensados". "El producto que hacemos no es recurrente. Nos gusta hacer cosas que sean especiales, únicas, muy personalizadas. Y bien pensados, al detalle, que es lo que marca la diferencia", afirman. La madera que utilizan es la de pino, que puede ser natural o compuesta; la de olivo, para productos muy concretos; o bien el tablero marino.

Hacer un producto personalizado requiere escuchar las historias de las personas que solicitan un proyecto a Laletrería.es. Por esto, aunque originalmente solo tenían la intención de vender online, el equipo se dio cuenta de que al cliente "le gusta ver el espacio, saber quién y cómo somos y conocer nuestra manera de trabajar". Su local es tienda, por tanto, taller y estudio, todo a la vez; un lugar empapado del aroma de la madera y que invita a sonreír y a dejar volar la imaginación.



Las bodas, un mercado especial

Actualmente, el trabajo de la Laletrería lo solicitan, sobre todo, tres mercados: el infantil, las bodas y los profesionales. Aunque trabajan a gusto para todos, declaran que tienen cierta debilidad por la creación de productos para bodas. "Trabajar en bodas es increíble porque tienes la oportunidad de conocer la historia de la pareja, el estilo que le darán a la boda, los conoces de cerca€ De toda esta información nos nutrimos para ver qué podemos hacer. Las posibilidades de crear detalles de madera en una boda son muchas: recordatorios, detalles de mesa, photocalls€ incluso invitaciones". ¿Se imagina alguien una invitación de boda redonda y de madera? Pues los de LaLetrería.es ya la han hecho. "Y como todo es de madera, son cosas que no se tiran y que se pueden guardar como recuerdo, para decorar".

En Laletrería.es no han prescindido de la venta online, ya que les permite exportar los productos a nivel nacional. Lo que venden a través de su web, son los productos que crean ellos desde cero, desde la libertad más absoluta. Lo dice Melchor: "No solo trabajamos por encargo, también creamos para nosotros mismos. Lo que soñamos, lo convertimos en madera". Y así es como los sueños se hacen realidad.