César Brandon Ndjocu: "La gente se está identificando con la poesía"

Seguí las dos ediciones anteriores del programa, y bromeando con los amigos me animaron a presentarme.

¿Ya había recitado, supongo?

Sí, pero en los ambientes donde se recita poesía, bares y alguna biblioteca. Pero en la tele nunca.

Le echó valor.

Pues sí, porque podría haber salido muy mal. Lo he contado ya, pero me eché para atrás en el último momento..., pero al final lo hice.

Antes del éxito televisivo, había publicado «Las almas de Brandon».

Antes de ir al programa había autopublicado el libro en una de esas aplicaciones que te permiten hacerlo por tu cuenta, que es un trabajo brutal. Muchos meses haciendo prácticamente todo, porque las editoriales no contestaban.

¿El momento clave de su carrera es cuando Risto Mejide dice tras su primera intervención: «Yo quiero más»?

Definitivamente, él y todo el jurado. Ahora que los conozco son personas a las que les tengo un aprecio increíble.

Algunos pueden pensar que como Risto Mejido es un autor de Planeta, la editorial que ha ahora ha publicado el libro...

...Creo que no, por lo que he podido hablar con él, ya que es una persona con muchísimo criterio. En las audiciones me podía haber dicho que no valía, y es verdad que ha sido un gran apoyo.

¿Qué va a hacer con los 25.000 euros del premio?

Dárselos a mi madre en principio, pero también para pagar la carrera a unos amigos.

¿Cuándo empieza a escribir?

A tomármelo en serio en 2011, después de ganar un premio literario de la universidad. Hasta entonces escribía en redes sociales y en mi blog.

¿Cuántos ejemplares ha vendido de «Las almas de Brandon»?

La verdad es que no lo sé. Me mantengo muy ausente de lo que se vende.

¿Por qué está de moda la poesía?

Ha habido una renovación generacional y la gente se está identificando en lo que se escribe. Autores como Diego Ojeda están escribiendo cosas con los que los jóvenes se están identificando

¿No será por qué es más fácil leer unos versos que 200 páginas de una novela?

Las redes sociales han influido muchísimo, más que por el poco tiempo que tardas en leer, es porque la gente se siente identificada.

¿Cuánto tiempo le ha costado escribir «Las almas de Brandon»?

Cuatro años. Por eso es un caos, con diferentes tipos de relatos.

¿Escribe todos los días o cuando está inspirado?

Todos los días.

Hay mucho desgarro en su poesía.

Eso es lo que más me identifica a la hora de escribir. No me corto. Llamo a las cosas por su nombre, el sexo, o la enfermedad que la trato con muchísimo respeto, como cuando hablo del Alzheimer, que padece mi abuela.

¿Qué se le da mejor escribir o recitar?

No veo los programas de televisión. Me resulta muy raro verme a mi mismo. Creo que se me da mejor escribir, aunque mucha gente me está pidiendo audiolibros.

¿Cómo lleva el éxito?

Con muchísima tranquilidad y manteniendo los pies en la tierra. Soy la misma persona que era hace dos meses, cuando no me conocía nadie.

Hábleme de Guinea.

Un país complicado, pero del que estoy completamente enamorado y que dentro de muy poco iré a trabajar con los niños, que es lo que más me interesa.

Ha conseguido que su libro lo pueda comprar gente de todas las edades.

El espectro generacional del libro está siendo muy grande.

«...Tal vez existir no sea para tanto, pero mientras tanto, ¡tal vez!»

Soy un enamorado del universo de la creación. El mundo para mi es un tal vez.