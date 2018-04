Xicoia: Moda interdisciplinar

"Mi abuela era modista. De las de toda la vida. Cuando era pequeña mis padres me dejaban con ella y me pasaba la vida aprendiendo a coser con los vestidos que confeccionaba", recuerda, una mallorquina que desprende eclecticismo cuando se trata de arte. "Siempre me he dedicado a distintas disciplinas artísticas. Desde la música, el guion, proyectos varios. Llegó un momento en el que consideré unir todas mis vertientes en un único proyecto", añade la diseñadora recapitulando su historia hasta la actualidad. La moda y el diseño le llevaron a unir todo su mundo artístico. Y creó. "Por eso todas mis colecciones son interdisciplinares", justifica. Porque une todo el arte en una sola disciplina, en este caso la moda.

En 2014 se creaba Xicoia. "Mi cerebro dijo que ya no podía seguir el ritmo frenético que llevaba y tenía que canalizar todo lo que hacía", reconoce Vallori. Encontrar su disciplina fue muy instintivo. Hacía lo que le salía de dentro. Sin fijarse en ningún proyecto ajeno. Necesitaba hacerlo para estar bien con ella misma. El resultado fueron diseños de líneas muy simples y texturas muy delicadas. Colecciones limitadas de diez prendas. Diseños personalizados, de calidad y de alta costura en el que se le añade joyería, literatura y otras disciplinas que se suman dependiendo del proyecto concreto. La materia prima por excelencia que usa Vallori es el tul, la gasa, el terciopelo, el guipur y la seda. Productos selectamente encargados, ya que "el kilómetro cero aquí es imposible", reconoce.

Proyecto con raíces

Impulsar un proyecto de moda en una sociedad globalizada donde las grandes marcas han tomado la calle con precios que no se pueden combatir. "No me gusta decir esta palabra, pero es imposible. No se puede competir con ellos, son monstruos que tienen el control de la industria mundial", analiza. "Gente como yo lo que hace es ofrecer un producto de más calidad con un trasfondo cultural muy importante", añade. En el caso de Xicoia todas las colecciones tienen un componente cultural de Balears y va dirigido a un público que adora o cree en ello. "No competimos", espeta.

Esa responsabilidad idiosincrática conlleva mucho más trabajo, unos acabados cuidados milímetro a milímetro y una política de imagen imprescindible.

En estos cuatro años de vida, la filosofía nunca ha cambiado, pero ha evolucionado. "Antes tenía una tienda con un stock determinado, ahora trabajo de cara al cliente directo. La marca ha crecido. Indiscutiblemente. Antes lo cosía todo. Ahora tengo modistas que me ayudan", explica la diseñadora mallorquina.

En la política de imagen imprescindible de Xicoia, las redes sociales lo son prácticamente todo. Redes sociales como plataforma, imagen como vía de comunicación y contenido de calidad. Un triángulo que conforma una de las necesidades esenciales de la marca y que Vallori lleva a cabo de manera cuidada en su Facebook, Instagram y su página web www.xicoia.com.

Xicoia de primera mano

Para ver de primera mano sus piezas, Vallori tiene habilitado en su centro de operaciones, ubicado en la Plaça d'En Coll, un showroom. La gente contacta vía online con Vallori y con una cita previa pueden ver todas las colecciones. Tras una entrevista y una puesta en común de gustos e inquietudes, se establece un perfil del cliente y se presentan tres diseños y un presupuesto. A partir de ahí, se realiza todo el proyecto a medida.

La alta costura no se aplica al vestir de cada día. Xicoia se aplica a eventos, bodas, ocasiones especiales en las que lucir una pieza cuidada y delicada. Una de las colaboraciones más habituales de la marca multidisciplinar mallorquina son las sinergias con el mundo del espectáculo y proyectos audiovisuales.

Si hubiera que destacar un proyecto de Xicoia en la actualidad, probablemente sería Coll de Dama, su obra vigente que se nutre de un fuerte componente filosófico y de imagen. Coll de dama es "una colección de cuatro piezas acompañadas de la joyería de Auba Pont, inspirada en el higo; asociada a la abundancia, la iniciación sexual y el alimento". El proyecto que más define a Vallori y el que conforma la etapa más madura de Xicoia.

Vallori también fue la responsable de vestir a los protagonistas de Woody & Woody, el Goya al Mejor corto de animación, dirigido por Jaume Carrió con guion de Laura Gost.

La unión perfecta entre las disciplinas más dispares del arte. Todo en la moda. Y en el perfeccionismo de unas obras cuidadas y confeccionadas desde la herencia de la abuela de Vallori hasta el talento que desprende su joven protagonista a día de hoy. Xicoia es mucha más que arte. Es todo el arte en un proyecto. A Àngela Vallori le quedan muchas historias por vestir.