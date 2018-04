Sorpresa entre los lectores por la discusión entre las reinas por una foto

El pasado domingo, la reina Letizia y doña Sofía protagonizaron un momento de tensión en la salida de la misa del Domingo de Resurrección en la Catedral de Mallorca. Al finalizar la ceremonia religiosa, la Reina Emérita quiso hacerse una fotografía junto a sus nietas pero la esposa de Felipe VI lo impidió. La mayoría de los lectores se sorprendieron con las imágenes y se posicionaron a favor de la Reina Emérita. "Todo mi respeto para doña Sofía, lo que ha hecho la reina Letizia no está bien, porque ella lo que ha querido era fotografiarse con sus nietas", afirmó un lector. No obstante, otros usuarios entendieron la reacción de Letizia y argumentaron que era la normal de una madre que quiere proteger la imagen de sus hijas: "Quien decide si se pueden o no hacer una foto sus hijas es la madre, si ella no quiere que sus hijas no salgan en la foto, no deben salir".

El segundo tema más seguido de la semana ha sido el atropello de un pelotón de ciclistas en la carretera que une Artà y Capdepera. La conductora, que dio positivo en cannabis, se llevó por delante a nueve deportistas alemanes, de los cuales uno falleció la noche del viernes, dos resultaron graves y los otros seis con heridas leves. Los usuarios, conmovidos con lo ocurrido, protestaron por la falta de seguridad en las carreteras de la isla. "Ojalá se recuperen todos, lo de los ciclistas es un problema grave de seguridad en Baleares. Ni los conductores ni los ciclistas se tienen respeto en la carretera, habría que educar a ambos para circular debidamente y de forma segura", argumentaron. Además, los lectores quisieron enviar sus condolencias a la familia del fallecido: "Mi sentido pésame a la familia del fallecido y mi solidaridad para los demás ciclistas", señaló uno de ellos.

Por último, el vídeo de una granadina indignada porque la misa de la Seu era en catalán fue también muy comentado: "Qué pena que haya gente que hable por hablar, no sé si reir o llorar".