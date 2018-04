Zarzuela cree que la riña entre las reinas se ha exagerado

Casa Real continúa guardando silencio ante el vídeo que se ha hecho viral en las redes y que muestra un rifirrafe entre la reinay la reina emérita,, a la salida de la Catedral de Mallorca, tras la misa de Pascua, el pasado domingo. Aunque en conversación informal, tal y como recoge El País, fuentes de La Zarzuela han querido aclarar quey que las imágenes no reflejan lo que realmente pasó. "La ceremonia duró casi dos horas y", alegan.

Dichas fuentes han admitido que el feo de doña Letizia, cruzándose entre el fotógrafo y la reina Sofía y sus nietas, puede resultar "más o menos desafortunado" pero sostienen que la Familia Real se desplazó luego a almorzar a Marivent sin que existiera ningún clima de tensión.

Un nuevo vídeo

Ayer se difundió un nuevo vídeo del enfrentamiento entre la reina Letizia y doña Sofía –se puede ver en DIARIO de MALLORCA–, esta vez visto desde otro ángulo. Las imágenes difundidas muestran la reacción de don Juan Carlos hacia el rey Felipe VI en el momento del rifirrafe.

En el primer vídeo se veía de espaldas a Letizia y de frente a Sofía intentando hacerse una foto con sus nietas, algo que impide la Reina. En el nuevo vídeo observamos la cara de Letizia, de perfil, hablándole a la Reina Emérita. En ese momento es cuando interviene Felipe VI para intentar poner paz. Pero lo más destacado de estas nuevas imágenes es la reacción de Don Juan Carlos, quien se dirige a su hijo con cara de sorpresa y parece preguntarle qué ha ocurrido.



"Doña Sofía se equivocó"

"Sofía de Grecia se equivocó. Sabe perfectamente que no puede abrazar a sus dos nietas y pedir una instantánea en un acto público así". Con estas palabras explica el experto asturiano en protocolo Carlos Fuente en su blog las imágenes del rifirrafe entre la reina Letizia y doña Sofía.

A pesar de que lo ocurrido en Palma no es más que un mero "incidente" para Fuente, la actitud de la Reina Emérita, "empeñada en posar con sus nietas en un lugar que no es el adecuado", no ha sido la correcta. Los errores de protocolo se sucedieron a lo largo de todo acto, según el experto asturiano.