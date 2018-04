"Doña Sofía se equivocó", considera un experto en protocolo

. Sabe perfectamente que no puede abrazar a sus dos nietas y pedir una instantánea en un acto público así". Con estas palabras explica el experto asturiano en protocolo Carlos Fuente en su blog las imágenes del rifirrafe entre la reina Letizia y Doña Sofía el domingo pasado en la misa celebrada en la Catedral de Mallorca.

A pesar de que lo ocurrido en Palma no es más que un mero "incidente" para Fuente, la actitud de la Reina Honorífica, "empeñada en posar con sus nietas en un lugar que no es el adecuado", no ha sido la correcta. Los errores de protocolo se sucedieron a lo lardo de todo acto, según el experto asturiano.

El protocolo que se ha venido siguiendo para la salida de la Familia Real del templo catedralicio es el siguiente: los primeros en salir hasta el lugar de la foto en el exterior son los Reyes, seguidos de sus hijas y, tras ellas, los Reyes honoríficos. "Por razones que desconocemos, se descompone esta tradicional salida. En ello influye, además, la decisión de la Reina Honorífica de realizar dentro del templo una fotografía a solas con sus dos nietas. No se hizo porque la Reina Consorte, entró en la escena y la imagen no pudo ser captada", argumenta Fuente.



El vídeo en de la 'pelea' entre Letizia y Sofía. Agencia ATLAS

El protocolo no sólo falla en el orden de salida de la catedral sino que el intento de la Doña Sofía de hacerse una foto con sus nietas en un tono familiar en el interior del templo también chirría a ojos del asturiano: "No acude como abuela, aunque lo sea". Y añade: "Tampoco entiendo el (permítase la expresión) "empecinamiento" de la Reina Madre en volver a intentar la fotografía en el exterior cuando el rey Felipe VI aún no había salido".

Más allá de los fallos de protocolo de Doña Sofía, Fuente considera que la entrada en escena de la reina Letizia complica la situación. "Considero que quizá la Reina Consorte podía haber evitado convertir en noticia mundial algo que nadie hubiera notado" aunque, en su opinión, "Letizia Ortiz no trató de impedir la foto por motivos que no sean protocolarios".