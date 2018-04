Indignación entre los lectores por una empresa que vendía alimentos caducados

La detención de tres responsables de una empresa cárnica en Marratxí, que presuntamente distribuían entre restaurantes, hoteles y numerosos centros escolares de toda la isla alimentos en mal estado, ha sido la noticia más leída de la semana.

La Policía y técnicos de la conselleria de Salud intervinieron más de 50 toneladas de productos congelados caducados, algunos desde hace más de tres años. Este dato ha indignado a los lectores, preguntándose cómo era posible que no se hubieran hecho inspecciones con anterioridad para descubrir estos actos. "No me puedo creer que tengan productos caducados desde hace más de tres años. ¿Dónde están los inspectores de sanidad? No puede ser que pasen estas cosas", afirmaba uno de ellos.

Que esta empresa cárnica distribuyese alimentos a centros escolares aumentó el enfado de los lectores. "Esto no se puede permitir. Dejamos a nuestros hijos en el colegio para que coman bien y les dan de comer comida caducada", defendía un usuario.

La detención de Carles Puigdemont en Alemania cuando cruzaba el país fue la segunda noticia más leída de la semana.

El expresidente de la Generalitat huía de Finlandia tras conocer que el juez Llarena había emitido una nueva orden europea de arresto. Puigdemont fue localizado por los agentes alemanes cerca de la frontera con Dinamarca, circulando en un coche de matricula belga junto a cuatro personas. La mayoría de los lectores se sorprendieron por el arresto y agradecieron la efectividad de los agentes. "Ya era hora de que lo arrestasen, deben juzgarlo por lo que ha hecho" comentó uno de los lectores. Otra parte de los usuarios quiso destacar el hecho de que Puigdemont podría solicitar el derecho a asilo político. "Creo recordar que, no hace tanto, la gente se exiliaba a otros países porque la justicia consideraba que sus ideas no eran las que defendía el régimen y no eran arrestadas por ello", afirmaron algunos de ellos.