Los lectores, asombrados por los resultados de una espectacular redada

El pasado jueves, los agentes de la Guardia Civil realizaron desde primera hora de la mañana una espectacular redada antidroga. La noticia del operativo, que se inició en varios puntos de Palma y la Part Forana, ha sido la más leída de la semana. Se practicaron más de una veintena de registros y se intervinó cocaína, heroína y marihuana.

La mayoría de los lectores cometaron y agradecieron la efectividad de los agentes en la redada. "Me parece muy bien, tendrían que hacer una cada día y acabar con el tráfico de drogas de esta isla", argumentó uno de ellos. El operativo se saldó con más de treinta detenidos y se intervinieron un total de 220 gramos de heroína, 40 de cocaína, cuatro kilos de hachís y miles de plantas de marihuana. Los registros se efectuaron en Palma, Marratxí, Inca, Selva y Felanitx.

La denominada ´Operación Luidar´ sorprendió a muchos por la enorme cantidad de droga que había sido intervenida. "La gente debería denunciar más estas cosas, sino la Guardia Civil no podrá actuar a tiempo. Hay que acabar con esto", comentaron.

Por otra parte, la inauguración de una nueva tienda provocó largas colas en el centro de Palma. Más de 300 personas se agolparon en la calle Sant Miquel desde las seis de la mañana a la espera de la apertura de una tienda de maquillaje profesional. Más tarde, se produjo otra larga cola por la apertura de una tienda de material deportivo.

Los lectores se sorprendieron de la cantidad de gente que se congregó en la calle: "He pasado por allí sobre las doce y media de la mañana y había una cola que llegaba hasta la plaza Major", compartió uno de ellos. El establecimiento celebró su llegada a la isla obsequiando con un neceser de productos de maquillaje a los primeros 250 clientes. "Me encanta esta tienda de maquillaje, sus productos no se testan en animales. No sabía que iban a abrir una tienda aquí, tendré que ir", afirmó un lector.