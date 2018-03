In Progress: Creando una nueva vida sostenible

Entre las céntricas callejuelas del barrio de Santa Catalina encontramos un local singular que reluce una esencia que mezcla las inquietudes sostenibles y ecologistas del siglo XXI con objetos que esperan a ser reutilizados provenientes de la década de los años sesenta hasta los ochenta.

Sonia Bové era directora de marketin en una gran empresa y lo combinaba con la dirección de arte. Vivía en Barcelona y Girona. En un cambio de vida y de hábitos, tras acabar su aventura como directora de marketing en la multinacional, vino a vivir a la isla, con la que ya estaba previamente familiarizada con un círculo de amigos. Ahí conoció a Jesús Ruesgas. Él trabajaba en una tienda de bicis, aunque venía del mundo de la restauración de muebles. En un momento determinado de la crisis, el responsable de la tienda de bicis se vio obligado a prescindir de él, pero le ayudó facilitándole un local en la zona de Santa Catalina, con el que emprendería junto a Bové la marca In Progress, su proyecto personal. El primer año vaciaron el local y lo llenaron de trastos con los que empezar a confeccionar. Tras restaurar la imagen del local, empezaron a emprender.

"Cuando empezamos nadie daba un duro por el proyecto", recuerda Bové. "Estas cosas no le gustan a todo el mundo", añade Ruesgas. "La gente extranjera valoraba más el producto y, con el tiempo, hemos conseguido involucrar también a la gente de la isla y los vecinos", apuntan. Recuperar objetos de mueblería y hacer una restauración para darle una segunda, tercera o cuarta vida es la esencia de esta aventura. También hay sitio para los objetos de decoración, dentro de los criterios de la marca. Años 50, 60, 70. Hasta los ochenta y si se puede volver a usar y poner en una casa, todo es reutilizable y perfecto para el catálogo de In Progress. "A veces no todo el mueble tiene otro uso. Una parte de ese mueble puede ser ideal para otra confección a partir de distintos objetos con una finalidad única. Nunca se sabe qué uso puede tener. A veces pasan los muebles meses en el taller hasta encontrar su finalidad", comentan. Los resultados son únicos. No se hace nada en serie. Durante los primeros meses de este proyecto, la comunidad ha ido llevando sus muebles a las manos de Bové y Ruesgas. También se han aprovechado casas que se vacían o muebles abandonados. "Todo está en proceso constante, de ahí viene el nombre", matiza Bové.



Filosofía responsable

La gente está cambiando su percepción. "La población más mayor, que no creía que los muebles reutilizados serían de su agrado, está confiando en nosotros. Se está apostando por combinar lo reciclado y lo sostenible en los hogares. Se ha roto la línea de pensar que no es bueno porque es de segunda mano", relatan los responsables. In Progress apuesta de manera imprescindible por una filosofía de consumo responsable y sostenible. "Otra cosa es la obsolescencia programada y los materiales que no perduran". Los productos de In Progress están hechos a conciencia y con buenos materiales.



Iniciativas de barrio

Poco a poco han hecho barrio. Con Tira'm els trastos, una iniciativa de éxito con la marca In Progress, los responsables de la marca están promoviendo la reutilización de muebles y objetos del hogar en la zona de Santa Catalina. Impulsado junto a Emaya, la iniciativa consiste en reivindicar los espacios públicos para concienciar y hacer que los vecinos y vecinas apuesten por llevar ahí los muebles que ya no usen para que otros los aprovechen. No solo dan una nueva vida útil a los muebles, también lo hacen con los espacios públicos de Ciutat.

In progress es un proyecto que poco a poco se va haciéndose a si mismo. "Cuando la gente va entrando al local, cuando hablas con los vecinos, a través de las actividades y las iniciativas", comentan los responsables, quienes a día de hoy son fácilmente reconocidos entre los vecinos del barrio por su labor.

Sonia Bové y Jesús Ruesgas han conseguido llevar a cabo la idea que les rondaba en la cabeza desde hacía mucho tiempo. Emprendiendo y siendo conscientes y coherentes. Y no solo están revolucionando las consciencias del barrio palmesano en cuanto a concepción de productos de segunda mano, sino que están revitalizando el barrio y nutriéndolo de iniciativas colectivas y sostenibles.

Nunca más volverás a ver un mueble viejo de la misma manera. La madera vieja, en acto, es madera vieja. In progress ve esa madera en potencia y la convierte en muebles cuidados y únicos.