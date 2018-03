Unas 10.000 personas, en la I Feria de la cerveza artesanal

redacción palma

20.03.2018 | 02:45

Numeroso público degustó la cerveza durante la feria. j. fernández/bierkönig

­Unas 10.000 personas visitaron durante el pasado fin de semana la I Feria de cerveza artesanal de Mallorca. La feria de esta popular bebida, que tuvo lugar del viernes 16 al domingo 18 de marzo, reunió a los mejores cerveceros artesanos de la isla (Beer Lovers, Forastera, Craft Beer, Cas Cerveser, Nau, Toutatis y Ralf) y cerró sus puertas con una distribución total de 2.000 litros de cerveza por parte de los maestros cerveceros. Cabe destacar que la oferta durante el encuentro cervecero se completó con los productos gastronómicos de Típic de una variada selección de conciertos de la mano de Keep the faith, Tribute Band, The Red Suns, Old Noise y Band d Roll.