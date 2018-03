Mallorca Degusta reúne a los más ´foodies´ en su primera edición

c. darder

El punto de encuentro de los más foodies de Mallorca es, desde el viernes por la noche y hasta hoy a las 18 horas, el Palau de Congressos de Palma , donde se celebra la primera edición de la Mostra Grastronòmica Mallorca Degusta, organizada por el Grup Disset, con el vino, el vermut y uno de los platos estrella del paisaje culinario de la isla, el variat, como protagonistas absolutos.

Los veinte expositores en los que se servían tapas y copas de vino o vermut, entre los cuales había algunas de las marcas y restaurantes más conocidos y de renombre de la isla, como Can Arabí de Binissalem o el Restaurant Maria Salinas de Mancor, las bodegas Macià Batle de Santa Maria y los Vins Nadal de Binissalem, consiguieron llenar el hall del Palacio de Congressos durante la noche del viernes y el mediodía y la noche de ayer.

El ambiente relajado y distendido se animó ayer por la tarde con el concierto de The Lindy Hoopers y con el funky de The Elektrics. Hoy concluye esta primera edición de Mallorca Degusta, pero los que aún no hayan probado alguna de las propuestas de los restaurantes y marcas participantes, lo pueden hacer hoy desde 12 del mediodía.

Algunos de los asistentes comentaban que "quizá cinco euros por una copa de vino y una tapa es un precio un poco excesivo, porque las tapas que hay son muy pequeñas". Sin embargo, apuntaban que la idea de una muestra gastronómica con algo tan típico como el variat es interesante para "promocionar productos algunos de los mejores locales y restaurantes de la isla".