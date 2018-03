Bernadí Roig ilustra el nuevo vino de Macià Batle

La bodega Macià Batle se quedó pequeña el jueves para acoger la presentación del nuevo vino Poet, un reserva de 2014 de la Col·lecció Privada. El encargado de ilustrarlo es el destacado artista mallorquín Bernadí Roig, quien escogió un retrato de su padre procedente de la exposición 'Poets', que inauguró en la galería Max Estrella de Madrid en 2015. Roig explicó que el padre es una figura castradora, pero no es una castración estéril, sino fértil: "él es quien te pone los límites, quien te enseña el mundo y a la vez te indica por donde puedes pasar o no". Roig recordó que "a mi padre, le debo mi primer sorbo de vino, cuando a los 7 años me puso un traje de marinero blanco y me llevó a una iglesia para hacer la primera comunión. Me dijeron que el vino que iba a tomar era una transducción de la sangre de Cristo, lo que se conviertió una experiencia traumática para mi, pero que con el tiempo me provocó un cortocircuito intelectual que llevó a hacerme preguntas de calidad, algo que un artista o un bodeguero busca ya que no espera respuestas, sino más preguntas de calidad".



Poet 2014

Ramon Servalls, director de Macià Batle, comentó que Poet 2014 es un vino que mantiene todo el caracter de la bodega, elaborado con un 30% de Mantonegro combinado con Merlot, Sirà y Cabernet Sauvignon, "envejecido18 meses en botas nuevas de roble francés y 18 meses más en botella, con aromas de frutas muy maduras y de cuerpo sutil en su paso en boca". Por su parte, Sebastià Rubí, presidente de la bodega, destacó la talla artística a nivel estatal e internacional de Roig.