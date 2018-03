Fira de la Cervesa Artesana en Platja de Palma

Seis cerveceras mallorquinas protagonizarán este fin de semana la primera edición de la Fira de la Cervesa Artesanal de Mallorca. La cita empezará este viernes, a las 20.30 horas, y continuará el sábado y domingo de las 12 hasta las 3 de la madrugada en Bierkönig Centre de la Platja de Palma.

Gabriel Liras y Francisco Jiménez, director de explotación y gerente de Nova Hospitality (empresa que gestiona el recinto), remarcaron su compromiso por llevar a cabo iniciativas en temporada baja que tengan "como público no solo los turistas, también los residentes", como ya hicieron en invierno con el Mercadet de Nadal. Durante el evento, también se presentó la cerveza Bierkönig, elaborada de forma natural en la isla por Beer Lovers, "lo que implica también una apuesta de Nova Hospitality por el producto local y su promoción entre los visitantes", apuntó Liras. Por su parte, los cerveceros Sebastià Morey de Cas Cerveser (Puigpunyent), Michel Campioni de Toutattis (Sencelles), Miquel Amorós de Beer Lovers, Joan Vanrell de Ralf (Maria de la Salut), Marta Bardal de Sa Forastera (Alaró) y Michelangelo Mazzoccola de Sa Nau (Santa Maria del Camí) invitaron a conocer de primera mano las diferentes cervezas que elaboran. La entrada es gratuita y el precio por cada birra artesanal es de 3 euros.

Durante los tres días, la feria estará animada por la música en directo de varios grupos locales como The Red Suns, Keep the Faith (Bon Jovi Tribute), Band d Roll y Old Noise, y además contará con varias propuestas para comer de la mano de Típicde.