´Canela Fina´ llega a Palma

Canela Fina, el espectáculo de la Cadena SER en el que se recurre al humor para hablar de gastronomía, llega a Mallorca. El actor, el chefy los periodistashablarán sobre gastrononía, vinos, recetas y humor este viernes 16 de marzo desde las 19.00 horas en el Palau de Congressos de Palma.

"Tenemos tantas ganas que yo creo que va a ser un momento muy mágico, tanto para el público como para nosotros", comenta Echanove. "Y no va a ser una charla sino un juego en el que usaremos el sentido del humor, el vino y la cocina. Algo que provoca emociones y que alegra la vida porque el placer que uno puede obtener de la gastronomía, con muy pocos euros, es todo un mundo por descubrir", añade.

Con Canela Fina se inaugurará la I Muestra gastronómica Mallorca Degusta SER Foodie. Vi, vermut i variat mallorquí, cita que tiene el objetivo de convertirse en un gran escaparate de la cultura gastronómica mallorquina. Una muestra que permitirá a los visitantes degustar destacados vinos, vermuts, tapas y variats de bodegas, restaurante y cocineros de la isla. Participarán bodegas como Macià Batle, José L. Ferrer, Son Bordils o Can Nadal; restaurantes como Can Arabí o el Celler de Can Amer de Inca; y los chefs Pau Navarro, Ariadna Salvador, Maria Salinas y Juan José Escolano. Esta Mostra gastronómica estará abierta el viernes de 19 a 24 horas, el sábado de 12 a 24.00 y el domingo, de 12 a 18 horas..