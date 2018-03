Este es el brillante aspecto de lavista a 151 millones de kilómetos por el telescopio espacial, que lautiliza para localizar mundos desconocidos distantes. Se trata de una imagen del 10 de diciembre de 2017, después de que la nave espacial ajustara su telescopio a un nuevo campo de visión. El reflejo de laal deslizarse era tan extraordinariamente brillante que creó una saturación similar a un sable en los sensores del instrumento, oscureciendo la vecina, según informa laLa interpretación dede lacomo una linterna brillante en un oscuro mar de estrellas, demuestra las capacidades de su fotómetro altamente sensible. Está diseñado para detectar los débiles descensos en el brillo de los planetas que atraviesan estrellas distantes. Algunas estrellas en esta imagen están a cientos de años luz de distancia.

Following in the footsteps of @NASAVoyager NASA's Kepler Space Telescope sends back an image of our #PaleBlueDot as a bright flashlight in a dark sea of stars. https://t.co/tlcaU3wDri pic.twitter.com/HY7wl0CsYp