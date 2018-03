Estos son los radares que más multaron en 2017

Madrid y Málaga, líderes también en denuncias

Laha recaudado cerca de 241,3 millones de euros por sanciones de enero a octubre de 2017. De ellos, 75,8 millones fueron por sanciones relacionadas con exceso de velocidad captadas por radares fijos, según los datos de Tráfico recogidos por Europa Press.Else encuentra en el punto kilométrico 76,3 de la A-44, en la provincia de Jaén, con 55.304 denuncias; seguido del instalado en la N-VI (punto kilométrico 59,2) en Segovia, con 55.000; y del radar colocado en el kilómetro 256,7 de la A-7 en Málaga, que ha provocado 47.000 denuncias. En esta misma carretera, 43.376 conductores no respetaron otro de los radares colocado en el kilómetro 246.El organismo dependiente de Interior ofrece a través de su web datos relacionados con el número de denuncias y la evolución de las mismas, así como información estadística sobre loslas fases de recurso o datos sobre denuncias que acaban en la vía contenciosa-administrativa.Según se desprende de las estadísticas de Tráfico, la recaudación económica por sanciones relacionadas con el tráfico ascendieron a los 385 millones en 2012, suma que bajó a 377 millones en 2013 y que volvió al registro de 2012 al año siguiente, en 2014. En 2015 se alcanzaron los 390 millones de euros de recaudación y en 2016 los ingresos volvieron a descender a 340 millones de euros.Por territorios,el organismo, con cerca de 16,7 millones, seguido de Málaga, cuyos ciudadanos tuvieron que hacer frente a casi 14 millones de euros por cometer infracciones viales, si bien es en esta provincia donde la DGT obtuvo más ingresos de España con sus radares fijos (6,3 millones). En tercer lugar se encuentra Valencia, provincia con la que Tráfico recaudó 10,5 millones de euros, y Sevilla, con 10,2 millones.Por el contrario,en materia de ingresos por sanciones de enero a octubre de 2017, con 292.573 y 212.935 euros de recaudación, respectivamente.Por detrás de estas ciudades autónomas, se encuentran varias provincias de Castilla y León: Palencia, la única de toda España -sin contar Ceuta y Melilla- con una recaudación menor de dos millones de euros (1,5 millones); Soria, con cerca de 2,1 millones; Ávila, con cerca de 2,3 millones; y Zamora, que no llega a los 2,5 millones. También con unos ingresos menores a tres millones de euros se encuentran Cáceres (2,6), Guadalajara (2,8) y Albacete (2,9).Por Ley, el importe de las sanciones económicas, en el ámbito de la Administración General de Estado, se destinan a la, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas.El organismo público también ha dado a conocer el número de denuncias totales por provincias desde 2012 a 2017. Así, con respecto al último año del que se tienen registros y con datos hasta octubre, se contabilizaron más de 3,8 millones de denuncias. De estas, casi el 50% (1,67 millones) fueron denuncias a conductores por exceder la velocidad cuando había radar fijo.En 2012 hubo cerca de 4,14 millones de denuncias por tráfico, mientras que al año siguiente la cifra bajó a 4 millones. En 2014 la DGT puso 4,26 millones de denuncias, cifra que volvió a ascender en 2015 a los 4,8 millones, yAl igual que en recaudación por sanciones, lideran en número de denuncias Madrid y Málaga, con 293.781 y 250.468 respectivamente. También estas dos regiones son las que acumulan másal ser captados por un radar fijo, aunque Málaga, con 150.398, supera a Madrid, con 100.759, en este tipo de denuncias.Además de estas dos provincias, once superan las 100.000 denuncias puestas por Tráfico en los diez primeros meses de 2017: Jaén (105.813), Navarra (107.809), Segovia (108.053), Islas Baleares (113.304), Toledo (117.717), Murcia (118.901), Zaragoza (122.264), Alicante (122.648), A Coruña (123.170), Valencia (150.196) y Sevilla (177.441).Lasfueron Melilla (3.505) y Ceuta (6.708), junto a Palencia (19.155).Según la DGT, la publicación de estas informaciones se enmarcan dentro de las acciones de política de transparencia y acercamiento al ciudadano, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre que los accidentes de tráfico "no son sucesos imprevisibles, sino que se pueden evitar si se cumplen las normas de circulación".