Presentación de los vinos DO Pla i Llevant

Presentación de los vinos DO Pla i Llevant

Los bodegueros de la dO Pla i Llevant presentaron, ayer, las novedades para este 2018 en el hotel GPRO Valparaíso ( Palma ). En total, fueron 10 las firmas de esta denominación de origen que participaron en el evento: Vins Pere Seda, Can Majoral, Can Coleto, Vins Miquel Gelabert, Es Fangar, Vins Toni Gelabert, Armero Adrover, Vi d'Auba, Vins Miquel Oliver y Bodegues Bordoy. Los 5 euros de la entrada se destinaron a los comedores sociales de la Fundació Zaqueo y Associació Tardor.