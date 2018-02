Los retos del día

Mañana.- Puedo imaginar, después de escuchar su Obertura per a un nou dia, que Antoni Parera Fons había invitado a su casa de Manacor a compositores tan diversos como George Gerswin o Johnn Williams, entre otros, para que disfrutaran de una salida de sol en el mar, vista desde cualquier playa del levante mallorquín. Y es que esa obra tiene algo de esos músicos. Parera, aquí, crea y recrea. Bebe de otras fuentes y las hace suyas. Su nuevo día no es bucólico, ni tímido, es enérgico y sugerente. Buena elección para empezar un programa de orquesta, sitúa al espectador, lo remueve y le anuncia, en forma serratiana que "hoy puede ser un gran día".

Tarde.- No es lo que toca, sino cómo lo toca. Joaquín Achúcarro es una leyenda. Así lo reconocieron los músicos sobre el escenario y el público puesto en pie, todos aplaudiendo al maestro, después de la interpretación del Concierto para piano y orquesta número 4 de Beethoven. Lectura emocionada y emocionante, sonido matizado, resaltando ahora los agudos del piano, ahora los graves, según sea necesario. Ahora os muestro la melodía, ahora es preferible el acompañamiento, parece decir el maestro con las manos. Las manos y, no lo olvidemos, los pies. El uso del pedal, en Achúcarro, es de referencia. ¿Cómo, sino, se puede interpretar, tal como lo hizo y en forma de bis, ese Nocturno para la mano izquierda de Scriabin? Para la mano izquierda y el pie derecho, debería indicar el título, pues sin el pedal, esa obra no sería la misma.

Noche.- No fue La Noche Transfigurada (¿cuándo la programará la Orquestra?) pero sí esa magna obra para gran formación que Schönberg escribió a partir del Cuarteto opus 25 de Brahms, la que cerró la sesión, llenando toda la segunda parte del concierto de música sinfónica en estado puro. Brahms mantiene su espíritu, pero la huella de Schönberg está presente. Decía uno de los componentes de nuestra orquesta antes de empezar la segunda parte: "esa obra es para orquestas de tipo A, de las de la premier league". Pues bien, después de escuchar la interpretación, podemos decir que nuestra formación está en esa liga. Un cuarteto/sinfonía realmente muy bien interpretados. De notable. Naturalmente que algo tuvo que ver el director invitado, Guillermo García Calvo, quien supo, en todo momento (en esa y en las demás obras del programa) sacar de la formación matices, sonidos, energías múltiples. Del maestro madrileño ya elogiamos su trabajo hace tres años cuando dirigió una antológica Salomé en el Teatre Principal que todavía recordamos con pasión. Que García Calvo es un gran maestro ya lo sabíamos, ahora lo hemos corroborado.