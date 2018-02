Ofelia en el límite

Decía Hitchcock - aunque él jamás lo aplicó – que las películas tenían que empezar con una gran explosión y a partir de ahí ir subiendo. Algo así pasa con los montajes de Paco de la Zaranda. Juegas o no juegas. No se admiten medias tintas, ni lecturas suaves. Prohibido el reposo, también para el público, que en el mejor de los casos acabará exhausto la función, golpeado. "Vaya cabreo llevo" me confesaba la espectadora que tenía al lado. Eso es bueno.

Y es que La extinta poética es un ejercicio de provocación de principio a fin. En el fondo de lo que trata - la pérdida de valores, la del egoísmo extremo, el culto al prozac, las relaciones tóxicas, el asfixiante universo de la familia... entre otros temas rabiosamente actuales - y también en la forma como lo trata: a través de esas repeticiones de textos y gestos que parecen querer arrastrar al observador al estado lisérgico en el que se desenvuelven los protagonistas; con la mueca forzada, siempre presente en el rostro de los personajes; con las contorsiones expresionistas de unos cuerpos maltratados, a la deriva, y con esas danzas macabras y abstractas, de las escenas cotidianas, y humillantes.

El humanismo ha muerto y De la Zaranda – unos de los creadores más estimulantes de la escena actual – nos sirve la noticia en crudo, invitándonos a un combate entre los deseos y las convenciones donde hasta la propia referencia a Ofelia - la de Hamlet, pero también otras muchas 'ofelias' identificables - resulta un desafío para nuestras propias referencias. Gran tormento (con final antológico, obra y gracia de la ibicenca Ingrid Magrinyà) que lamentablemente solo han podido ver medio centenar de personas en la única función que se ha hecho en Palma.