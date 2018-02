'Peccata Minuta' conmemorará un año más el Día de Balears más gastronómico

Chefs(in) organiza una vez más una cita gastronómica indispensable con Peccata Minuta, una ocasión para degustar los platos de los restaurantes más prestigiosos de Balears en un entorno único.

En esta ocasión, la Peccata Minuta se realizará en las Bodegas Suau y contará con la participación de Andrés Benítez (Can Bordoy), Joan Canals (Ulisses), Joan Marc Garcías (Joan Marc Restaurant), Marga Coll (Miceli/Arrels), Matías Iriarte (Suau Brand Ambassador), Miquel Calent (Can Calent), Miquel Gelabert (Can March), Patrick James (Pan y Vino), Rafa Martín (Brassclub), Tomeu Lassio (Tomeu Lassio).