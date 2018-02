La ley de Cambio Climático en Baleares provoca el debate entre los lectores

La futura ley de Cambio Climático de Balears, que prohibirá la venta de coches diésel a partir de 2025 y de gasolina en 2035 con la finalidad de conseguir que todos los automóviles sean eléctricos en 2050, ha sido la noticia más leída y comentada por los lectores. La mayoría de los comentarios mostraban las dudas sobre cómo el Govern va a gestionar las recargas de los coches eléctricos. "Espero que produzcan la electricidad con energías renovables porque no tiene sentido que prohíban los coches diésel y gasolina mientras que las centrales que generan la electricidad sigan contaminando. Además, ¿todas las zonas de recarga las pagarán ellos con nuestros impuestos? Hace falta una inversión importante para que pueda funcionar", afirmaba uno de ellos.

No todas las personas están en contra de la futura ley de Cambio Climático. Una lectora aseguraba que esta medida es importante para combatir la contaminación: "Es una medida positiva que puede combatir el cambio climático. En muchos países ya se toman medidas como no poder circular en determinados días si tu matrícula es par o impar. Ver a tanta gente en contra de esta promesta es bastante triste".

El reportaje sobre dos propietarios de inmuebles que dedicaban un piso en propiedad al alquiler turístico, y ahora tienen que venderlo por la nueva ley turística del Govern y por la desconfianza de alquilarlos a residentes por posibles impagos, también abrió el debate entre los lectores. "Yo llevo muchos años alquilando a residentes y gracias a Dios no he tenido nunca problemas de impagos, no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco. Igualmente, hay que proteger a los dueños, porque si no te pagan, necesitas mínimo un año para recuperar tu piso", señalaba uno.

Otros lectores destacaban que el problema son los precios abusivos del alquiler: "Con alquileres de 700? para arriba y los sueldos que ahora mismo hay en España que se espera. Es un abuso".