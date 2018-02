El discurso de Carmen Tomás y Valiente seduce a miles de lectores

"En Cataluña no hubo rebelión, porque no ha existido violencia", "Junqueras no debería estar en la cárcel. No hay indicios racionales suficientes para la rebelión, y tampoco se da ninguno de los presupuestos de la prisión preventiva, ni riesgo de fuga ni de reiteración. Y lo digo al margen de la simpatía personal por el procés, que en mi caso no es especialmente acusada" o "La Audiencia Nacional y el Supremo transitan por una senda muy peligrosa en estos casos [sobre la libertad de expresión]". Estas fueron algunas de las respuestas que Carmen Tomás y Valiente, profesora de Derecho Penal de la UIB, dejó en una entrevista con Matías Vallés concedida a DIARIO de MALLORCA el pasado fin de semana, que en pocas horas se viralizó y batió todos los récords de visitas.

Las palabras de la hija de Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional asesinado por ETA, recibieron el aplauso de muchos lectores: "Reconforta que alguien hable con esa serenidad y diga cosas tan lógicas", afirmaba un lector, a lo que otro añadía "Tomás y Valiente dice con meridiana claridad lo que ven todos los que no se engañan, pero que muchos callan por miedo, prudencia o simple mala fe".

"Recomendable leer a una pesona tan lúcida y que pone la justicia por encima del odio, aunque tenga derecho a sentirlo", señalaba un internauta, mientras que otro lector se preguntaba: "¿En una sociedad crispada, sirve de algo una voz serena y templada como la de la profesora Tomás y Valiente?"

Su discurso obtuvo gran impacto, especialmente en Twitter. Fue compartida por miles de personas, entre ellas Carles Puigdemont, el conseller destituido por el artículo 155 Carles Mundó, que consiguió más de 2.500 retuits, o el economista Xavier Sala i Martín, quien afirmaba: "Gran entrevista a la penalista Carmen Tomás y Valiente. Poco a poco, los abogados españoles empiezan a hablar y a explicar la politización de la justicia. Poco a poco".