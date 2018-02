Star Wars y los superhéroes se imponen este Carnaval

Atuendos de moda. La televisión y la gran pantalla son siempre una gran fuente de ideas para llevar los atuendos más extravagantes y más deseados del año. Sin embargo, los disfraces de siempre, de vampiro, demonio, vikingo, ninja o payaso, continúan siendo uno de los mayores reclamos para desinhibirse por un día

Solo faltan unos días para Carnaval y las tiendas de disfraces de Palma no dan abasto, de hecho alguna de las más visitadas, como Eurocarnavales, la semana pasada ya había duplicado sus ventas. Juguettos, El Corte Inglés o Disney también registran estas semanas el mayor número de visitas. ¿Cuáles son los looks favoritos este año?

Sin duda alguna, esta semana podremos sentirnos seguros, pues las calles estarán repletas de superhéroes que nos salvarán de caer en las garras de los siempre presentes vampiros, brujas, esqueletos y zombies. El disfraz más elegido este año entre las pequeñas de la casa es el de la valiente Ladybug, una superheroína adolescente muy apreciada gracias a las aventuras por las que cada día conduce a este público, que busca llevar a cabo, por un día, las mismas hazañas que su personaje favorito. "Al disfrazarte y ponerte en la piel de tu protagonista preferido puedes revivir esos momentos que te pusieron la carne de gallina", señala Marta Coll, una profesional del disfraz.

Además de salvar al mundo, las niñas también buscarán vivir las divertidas situaciones por las que semana a semana pasan personajes animados como Shimmer y Shine. Pero este año tampoco han querido renunciar a ser princesas por un día. "Tenemos disfraces de princesas de todos los colores y siempre son de los más demandados", señalan desde Eurocarnavales. La oscarizada película Frozen también tendrá su espacio en las calles de Palma, pues el look que lucen sus protagonistas continúa siendo uno de los más solicitados por las pequeñas de la casa. "Mi hija lleva tres años disfrazándose de Elsa, es su preferida y no le importa repetir", señala divertida Adela Cortés.

Spiderman, Hulk o Batman siguen siendo los superhéroes de moda entre los niños aunque también destacan Los vengadores. "Estos disfraces llevan días agotados", destacan desde esta tienda especializada y que triunfa cada año en esta época. Los superhombres siempre están en boga entre los niños, "sobre todo los que llevan músculos bien marcados", apuntan. Pero no olvidemos que las profesiones también tienen su lugar entre las mentes más jóvenes de la casa, que sueñan con ser policía, bombero o médico, sobre todo cuando visten como ellos. No faltarán tampoco los ninjas y los vikingos, "estos son siempre unos disfraces muy recurrentes", señalan desde Juguettos. No hay que preocuparse si por la calle encontramos a alguno de estos personajes, Palma estará repleta de pequeños grandes profesionales y de los insignes protagonistas de las películas y series más conocidas, que nos librarán de cualquier adversidad.

Los insectos y los animales más salvajes también se darán su paseo por las Ruas, pero en este caso probablemente en los brazos de sus progenitores o en cochecitos, ya que la más variada fauna es la seleccionada por los padres y madres para vestir a sus bebés. "De tigre, león, mariquita, elefante? son los disfraces que más compran para los recién nacidos" destacan desde la marca. Cabe destacar que uno de los motivos que les ha llevado a tomar esta decisión ha sido la falta de variedad en los atuendos de de este tamaño. La mayoría de las tiendas solo ofrece atuendos a partir de 12 meses, lo que dificulta la búsqueda.

Como cada año, triunfan los disfraces basados en las series y películas de actualidad, también entre los adultos. "Todos los de Star Wars llevan días agotados", aseguran desde Eurocarnavales. Star Wars: Los últimos Jedi se estrenó hace poco en la gran pantalla y los palmesanos y palmesanas no han tardado en recurrir a ello para hacer del Carnaval una fiesta más divertida. "El que más se vende es el de Soldado imperial, pero sobre todo entre el público adulto, los más pequeños no conocen aún estos personajes", argumentan desde Disney. Este será sin duda uno de los atuendos más utilizados este año, no solo por el estreno del último filme, sino por la fama que arrastra la saga desde 1977.

El abanico de posibilidades que ofrecen las tiendas es amplio y no hay que olvidar que el Carnaval es una festividad para pasarlo realmente bien y desinhibirse, por ello estos comercios ofrecen para los chicos el vestuario necesario para poder tener una apariencia de lo más ridícula y con la que pasar una gran noche: disfraces de enfermero zombie, cura, gángster, vampiro o cavernícola son los más destacados. También estos son los que ofrecen a las chicas, pero no con este aire jocoso, sino con una pincelada de sensualidad que no pasa desapercibida. "Para las chicas la versión del disfraz siempre suele ser con un toque sexy", aseguran desde Juguettos.

Los adultos"suelen preferir comprar genéricos, como capas o monos, para después combinarlos con pelucas", apuntan desde El Corte Inglés, "también compran mucho maquillaje", añade. Se hacen, además, con una gran variedad de complementos como biberones gigantes, tridentes, armas de juguete, etc. con los que crean originales looks para sobre todo no pasar desapercibidos. En cuanto a su comportamiento, también es distinto, ya que suelen ir en grupo o en pareja y llevar el mismo aspecto. "Mi marido y yo nos disfrazamos cada año en pareja, solemos ir de parejas famosas, pero este año iremos de bebés, con todos sus complementos", relata orgullosa una clienta de Eurocarnavales.

"Se llevan mucho este año los pijamas de animales unisex, que son calentitos y muy divertidos a la vez", añaden desde la tienda. Este tipo de disfraz recrea la apariencia de un animal, que suele ser un tigre, una cebra, o por ejemplo un león. Dado que en la época en la que se celebra el Carnaval imperan las bajas temperaturas, este será seguro un disfraz que triunfará. Pero también tendrán su hueco las redes sociales, "vamos a ir casi toda la familia de emoticonos de WhatsApp, ¡a mí me ha tocado la caca!", confiesa divertida una de las dependientas de Juguettos.

En cuanto al tiempo que la gente dedicará a los disfraces, destacan quienes ven en estos comercios una salvación, ya que les proporcionan de todo lo necesario para ser por unas horas como sus personajes favoritos sin invertir en ello demasiados minutos; pero también quienes encuentran aquí un lugar donde abastecerse de lo mejor para crear una gran apariencia, como es el caso de Marta Coll, una amante de la temática anime, manga y videojuegos, como ella misma se define, que se toma el tiempo necesario para lograr un resultado perfecto. "Hacer un cosplay lleva muchísimo tiempo, buscar las telas que mejor se adapten, los patrones, complementos, coser las prendas", asegura orgullosa, pues le gusta tanto disfrazarse que disfruta incluso "durante el proceso de creación", relata.

Las Ruas se llenarán este año de los superhéroes y personajes de dibujos animados más apreciados por los pequeños y de las celebridades más afamadas entre los adultos, quienes sobre todo en grupo o en pareja disfrutarán de los días en los que más se van a poder desinhibir de todo el año.