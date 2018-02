'Woody&Woody', Mejor Cortometraje de Animación en los Premios Goya

El talento mallorquín triunfó en la fiesta del cine español. Woody&Woody conquistó el Goya al Mejor corto de animación, dirigido por Jaume Carrió con guión de Laura Gost, en una noche de premios en la que arrasó Handia, la película rodada en euskera dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño, convirtiéndose en una de las películas más premiadas de la historia de los Goya.



Emocionados, los mallorquines subieron a recoger la estatuilla. Carrió nombró al equipo del proyecto que anoche les valió el Goya, y agradeció todo el apoyo recibido durante el viaje que "ha hecho esto posible". Por su parte, Gost reivindicó la figura de Allen como director de cine: "Solo tengo una certeza sobre el protagonista de nuestra historia, la misma que tenía cuando escribí Woody&Woody hace tres años, y es que Woody Allen es un cineasta genial y un autor imprescindible para la historia del cine". A Gost y a Carrió les acompañaba la productora de Aline Tur, una de las responsables de la escuela de imagen y sonido de Mallorca (CEF).



Los dos premios más importantes, Mejor Película y Mejor Dirección, que se entregaron al final de la gala de ayer, se los llevó Isabel Coixet por La librería. La gran favorita para llevarse el Goya a Mejor Actriz Principal, Nathalie Poza, subió finalmente a recoger el premio; el ganador del Goya al Mejor Actor Principal por su trabajo en El Autor fue Javier Gutiérrez.



Los miembros de la Junta Directiva de la Academia de Cine, Manuel Barroso y Nora Navas pronunciaron el discurso en nombre de la directora Yvonne Blake, que no asistió a la gala por estar convaleciente después de sufrir un ictus el mes pasado.



Barroso resaltó que las películas de este año "hablan por los que no tienen voz. Para eso sirve nuestro cine". A su vez, hizo una referencia a los conflictos políticos que atraviesa el país: "El desencuentro parece ser la esencia de la comunicación hoy en día", dijo Barroso. Y describió el cine como "un idioma de encuentro. Quienes hacemos películas nos ponemos de acuerdo para perseguir un sueño común".



Navas mencionó que las producciones españoles han recaudado unos 100 millones de euros, algo que demuestra que "el cine es un buen negocio". También aprovechó para apuntar que "queremos demostrar a todos los que quieran dedicarse al cine, que la Academia defiende la igualdad profesional de oportunidades. No basta con ponerse delante de una cámara, necesitamos directoras, montadoras, guionistas, sonidistas, directoras de fotografía, scripts, compositoras... en igualdad de número que los hombres".







Trailer Woody & Woody from Tomavistes on Vimeo.