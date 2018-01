Carnivale Tattoo: Diseños que te marcan de por vida

Este céntrico estudio de tatuaje de Palma nació en 2009 con la intención de ofrecer un servicio especializado en el estilo ´Western Traditional´, además de recibir invitados internacionales de alto prestigio.

De entre todas las disciplinas del diseño, la que más te marca es el tattoo. Literalmente. Una aguja, guiada por un tubo y mecanizado por una máquina eléctrica introduce la tinta en la piel. Va haciendo herida y dejando color.

Iván Álvarez se hizo su primer tatuaje con 18 años. "Estaba deseando hacerlo desde los 8-9 años. Me crie en Rota, donde estaba el primer estudio legal de tatuajes de España. En frente de casa. Estaba loco por tatuarme, siempre estaba en la tienda. En el instituto, en un viaje a Francia, cogí el dinero que tenía, entré en una tienda y lo hice. El tatuaje no lo buscas, te busca a ti".

Álvarez, Pierre NB y Louie Ozomek son los responsables de Carnivale Tattoo, uno de los estudios de tatuajes más reconocidos de la isla. Sus inicios se remontan al año 2009. "Mallorca fue una casualidad. Llenamos un hueco que faltaba en el mundo del tatuaje en la isla aportando especialización e invitados internacionales", comentan. Ese sentimiento internacional se extrapola a al equipo: Iván es andaluz, Pierre es francés y Louie argentino-americano.



Estilo

"Un tatuaje es un tatuaje. Estamos abiertos a todos los estilos, pero a nosotros nos gusta el tradicional occidental", afirman. El Western Traditional se ha consolidado como la marca de la casa. Imágenes con mucha fuerza, iconos de occidente. Dagas, corazones, panteras. Imágenes gráficas que te dicen algo. Pierre, como por ejemplo, se centra en el tradicional neoyorquino. El estilo tradicional de occidente tiene diferencias gráficas dependiendo del país de origen. Cada sitio tiene su estilo. Y a pesar de la pasión por el estilo tradicional, "el tatuaje tiene que ser algo que marque a la persona que lo lleve. Nosotros ejecutamos lo que ellos quieren y buscan. Siempre sabiendo lo que funciona y lo que no", detallan los profesionales.

La técnica del tatuaje requiere todo un ritual de aprendizaje si se quiere llegar a la profesionalidad. "El tatuaje es como los antiguos gremios. Hay un proceso de aprendizaje. Si tus maestros son buenos, estás más preparado para tatuar", comenta Álvarez. La técnica se adquiere con paciencia, dedicación y pasión. "Algún margen de error hay, pero es muy mínimo. Si eres un profesional y sabes dónde vas, lo haces sin fallar", añade Pierre. Pero en el tatuaje no hay lugar para arriesgar en la técnica. El equipo asegura que la técnica debe ser firme y única. En la parte artística es donde se puede arriesgar. Y para llegar a dominar el arte de tatuar, "hay que dibujar mucho, tener pasión por el tatuaje, tatuarte, ver cómo otros tatúan y no hacerlo porque es una moda o da dinero, hacerlo por pasión", recalca Pierre.



Filosofía

"El tatuaje te llega", insiste Álvarez, que explica que cada día se aprende y que es una disciplina que evoluciona. "Hay técnicas que no funcionan. La piel es un formato que es el que es y no tiene margen de error. El papel envejece y la pintura cambia, como el óleo. La piel es lo mismo pero exageradamente", añade en relación a la piel como lienzo.



Invitados de alrededor del mundo

"Tenemos el criterio para traer profesionales internacionales de muy alto nivel. En su sitio de origen igual necesitas seis meses de espera para que te tatúe", añade el propietario andaluz sobre este proyecto que tiene el privilegio de contar asiduamente con tatuadores de alto nivel en el estudio mallorquín.

"El tatuaje se ha banalizado mucho. Antes tatuarte tenía muchas consecuencias a nivel social, ahora no", analizan. "La parte buena de eso es que el tattoo ha llegado a más gente y todo el mundo puede tener una idea de lo que es un buen tatuaje o un mal tatuaje", añaden. "La parte mala es que se ha perdido la importancia del ritual de tatuarse y su esencia. Hoy en día se ha convertido en un accesorio más", concluyen. Esta realidad incomoda a los responsables del estudio, que tienen una visión más tradicional sobre el ritual de tatuarse. Por otro lado, reconocen que "con internet hay una nueva generación de tatuadores que crea estilos nuevos. Trabajan estilos que no se veían antes". El minimalismo, la geometría o la renovación del tradicional son un ejemplo.

Si tienes pensado tatuarte deberás saber que el tatuaje bien planteado dura para toda la vida, que no existen los tatuajes low cost. Si es más barato de lo habitual, alguna fase del proceso se está obviando, y eso afecta a la higiene y la seguridad. Que el tatuaje tiene un coste a cubrir. Y que te estás llevando algo que va a estar contigo toda una vida. Hoy en día es fácil gastarse 100€ en unas zapatillas que te durarán dos años. Tapar un tatuaje que no te convence, el láser y el arrepentimiento son algunas de las consecuencias de una mala experiencia. Álvarez siempre recuerda una frase: "Los tatuajes buenos no son baratos y los tatuajes baratos no son buenos".