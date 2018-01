Sant Antoni y Sant Sebastià, una semana de fiestas que atraen a los lectores

De Sant Antoni a Sant Sebastià, la semana de los barbuts, con fiestas en la Part forana y en Palma, ha sido también intensa en la web de DIARIO de MALLORCA, donde los lectores han seguido con interés todas las noticias relacionadas con las celebraciones.

"¡Soy fan del dimoni!", afirmaba uno de ellos tras ver la salida de los de Artà, el pasado miércoles. "Si no tuviera que estudiar, allí me planto", era el lamento de muchos jóvenes cuyas obligaciones académicas les impidieron asistir a la gran fiesta del invierno mallorquín, muchos de ellos estudiantes en Barcelona: "Este año, esperaré el Sant Antoni de Gràcia, pero no es lo mismo", señalaba uno de ellos.

Bailes de dimonis, foguerons, Completes y beneïdes hicieron las delicias de los internautas pero, sin duda, el triunfador de este año fue el accidentado Pi de Pollença, que volcó del carro y se rompió cuando entró en la plaza. No obstante, después de unos primeros momentos de incertidumbre, la fiesta continuó, aunque con un pino más corto. La mayoría de lectores se lo tomó con humor y los memes inundaron la redes: "¡La culpa es del alcalde, por quitar el gallo!" o "esto con un poco de Súper Glue se arregla", fueron algunos de los comentarios

Y de la Part forana, a Palma, que esta semana también ha celebrado su fiesta patronal de Sant Sebastià. "¡Qué chulada!", afirmaba una lectora tras ver la retransmisión en directo que DIARIO de MALLORCA llevó a cabo en su página de Facebook de la salida del Drac de na Coca y del encendido del fogueró, una de la muchas retransmisiones de actos que realizó el periódico. "Muy bonito, nunca lo había visto", señalaba otro, mientras que muchos felicitaban a los palmesanos desde numerosos puntos del planeta: "Saludos desde Suecia", "saludos desde Colombia, extraño Mallorca" o "hola desde Argentina, recuerdo estas fiestas con mucha emoción", fueron algunos de los muchos comentarios recibidos.