MdeMona: Diseños con encanto y significado

Hay historias que se escriben, que se cantan, que se cuentan. Y las hay que se ilustran y que reflejan un sentido en el diseño. MdeMona nace con la intención de visibilizar su propia historia y, a la vez, identificar a la gente con esta. Ropa, accesorios y mucho contenido digital con un mensaje positivo y con sentido. Álex, a la producción, y Sara, encargada del diseño, son los responsables de esta aventura con sede en Mallorca y con proyección nacional. Y como todas las historias que narran, la suya tiene un principio.

Él tenía una empresa de personalización textil, con maquinaria. Ella estudió pedagogía, pero siempre tuvo inquietudes creativas. Tras estudiar pedagogía y con los inicios de MdeMona, probó cursando Diseño Gráfico. Trabajaba, estudiaba y emprendía con la empresa. Pese a no terminar la carrera, se hizo con una base sólida con la que continuar con el proyecto. Aprovechando esta convergencia ideal, y tras un inspirador y motivacional viaje a Nueva York, crearon una página web con los primeros diseños montados en camisetas. "De repente todo el mundo quería la camiseta", recuerdan. Empezaron los pedidos en tiendas de Palma y, más tarde, se extendieron en la península. "No estaba pensado. No creamos MdeMona para vender, pero este proceso nos hizo aprender sobre la marcha", reconocen. El primer diseño de la marca fue "Yo soy mona monísima", el eslogan original de la pareja de la marca, que iba acompañado de su logo. Sin comerlo ni beberlo, fue el diseño más exitoso hasta la fecha. "Ese primer diseño ha sido el más vendido. El que marcó nuestro inicio", aseguran Álex y Sara.

Experiencia tras experiencia, los mallorquines pasaron de una oficina céntrica a una nave industrial fría y sobredimensionada que no casaba con su filosofía y, en la actualidad, tienen su centro de operaciones y taller entre los barrios de la Calatrava y Can Pere Antoni de Palma. No es una tienda abierta al público, ya que focalizan todas sus ventas en las tiendas físicas que distribuyen sus productos y en su tienda online. Un acogedor local que sirve a la vez de oficina, centro creativo y taller dotado de la maquinaria necesaria para inmortalizar los diseños en las prendas y accesorios idóneos.



Diseños con trasfondo

"El secreto está en la ilusión. Hemos crecido de ella", comentan. Su mensaje es positivo, pero no en vano. Tiene algo detrás, un porqué, una historia. "Si he vivido una historia para rememorar, quiero ilustrarlo en los diseños", comenta Sara, que destaca que la gente también los relaciona con sus historias particulares. La simplicidad es otro de los aspectos que les caracteriza. Que en poco comunique todo aquello que quieren decir. La historia de los integrantes de MdeMona está en cada uno de los diseños. Y a la gente le llega, porque también las hacen suyas. "Hasta se han tatuado diseños de frases. Nos lo hacen llegar. Es gente que lo siente, que es su historia también", añaden.

Las redes sociales son el 99% de su impacto. "Son fundamentales", aseguran. "Empezamos con Facebook y ahora nuestro punto fuerte es Instagram. Las tiendas también influyen, efectivamente, pero sin las redes no estaríamos donde estamos", explican. Con las plataformas digitales también han aprendido a trabajar de otra manera. El trabajo que hay detrás de la pantalla y las estrategias de marketing ocupan una parte significativa del tiempo de la pareja para posicionar su marca.

Poniendo los pies sobre el suelo, MdeMona ha llegado más allá de las barreras insulares. "Las tiendan buscan cosas nuevas. Estamos en un sector donde a pesar de que el precio sea más elevado, el producto es de calidad y exclusivo", comentan en relación a su producto. Las tiendas se fijaron en ellos y una detrás de otra formaron una red de más de cien tiendas que distribuyen sus productos. La mayoría en la península. "Hay gente que no sabe que somos de aquí. Como nos movemos por internet, las barreras se rompen", reconocen Álex y Sara, que explican que la zona norte de España funciona muy bien, el levante también, incluido Mallorca y que la que mejor funciona en relación a su población es Canarias. "Agradecen mucho la distribución del producto", concluyen.

Aunque hay marcas que explotan mucho la imagen personal. A ellos les da reparos, "pero es necesario poner cara a quien está detrás del proyecto", aseguran. El packagin de los productos, sin embargo, es una sorpresa. "Intentamos que cuando abres el paquete sea una fiesta. Con confeti y detalles adicionales al pedido", narran.

MdeMona es alegría, historia y sentimiento. Y lo es desde Mallorca para todo el mundo. ¿Te identificas con alguno de sus diseños?