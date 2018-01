Crimen en la Costa d'en Blanes: "Nos estamos volviendo peor que animales"

"Lo peor de todo es que se sumarán otras compañías low cost y no tan low cost...". Esta fue la reflexión de un lector tras descubrir que la compañía aérea Ryanair empezaba a cobrar por los equipajes de mano. A partir de mañana ningún pasajero de esta aerolínea podrá llevar gratis una maleta como equipaje de mano en cabina, con la única excepción de los viajeros con embarque prioritario, es decir los que hayan abonado previamente cinco euros suplementarios.

"Qué pesados son: ahora cobran algo, luego no, luego vuelven a inventarse otra cosa... Todo para rascar unos eurillos que en total suman un pastón", señalaba una lectora afectada por la medida, mientras que otra defendía que "seguirán siendo los más baratos y yo seguiré viajando con ellos".

Pero, sin duda, la noticia que más impactó a los lectores se produjo la noche del jueves, cuando se supo que un joven había matado a su padrastro y herido a su madre a cuchilladas en la Costa d´en Blanes. "Nos estamos volviendo peor que animales" o "¡madre mía, cómo está el mundo!" fueron algunos de los comentarios de los lectores tras conocer el crimen.

La noticia causó indignación entre los internautas que, sorprendidos por el gran número de asesinatos ocurridos en Mallorca en los últimos tiempos, no dudaron en afirmar que "esto ya es Sicilia, o peor" o, con ironía, "que no, que no es Sicilia, es Mallorca, la isla de la calma".

El paso del catalán a requisito en la sanidad ha sido otro de los temas más seguidos de la semana y que más debate ha generado entre los lectores. "Pues muy bien, los médicos tienen que aprender nuestra lengua y tienen que entendernos", afirmaba un lector, mientras que otros decían que lo importante no era el idioma, si no "atender bien a los pacientes".

"Yo tuve que sacarme el nivel C para una oposición, que se lo saquen los médicos también, que les han dado dos años y les sobra el tiempo", afirmaba un funcionario.