Timothy Llompart: El arte de dar vida a los videojuegos

Los videojuegos han marcado a más de una generación. Es innegable que el componente gráfico es uno de los puntos esenciales a destacar cuando, ya sea nostálgicamente o apreciando los gráficos actuales, recuerdas uno de ellos. Timothy Llompart da vida a ese universo mediante el diseño y la ilustración. Y no solo eso.

"Todo empezó cuando era pequeño. Siempre quise hacer Bellas Artes", recuerda. A la edad de 16 años, sin embargo, eligió el Bachiller tecnológico porque el futuro, en el imaginario de entonces, era la informática. "Mi madre me decía esto de Bellas Artes no tiene salida. Lo típico", añade. Cuando llevaba cuatro años dejó de lado informática y se inició en el MAISCA de LADAT, un curso especializado de animación por ordenador. Al año siguiente, y sin entregar el proyecto final, decidió apostar por lo que hoy en día se le reconoce: la ilustración. "Me di cuenta de lo que quería era ilustrar y diseñar. No animar ni nada de lo que había probado hasta entonces. Al fin y al cabo, lo de menos es el dinero. Con informática tienes el puesto asegurado, como aquél que dice. Mis compañeros de carrera están prácticamente todos colocados. Pero yo preferí disfrutar", narra Llompart, que tras un largo viaje llegó a encontrar su lugar.

Según el artista, la ilustración es muy amplia. "Tanto puedes decantarte por el cómic, disciplina que realicé al principio, como por portadas de discos o pósters", apunta. A Llompart "le flipan" los pósters, tanto de cine como de giras, aunque afirma que es un tema muy difícil de hacer, ya que normalmente los grupos de música suelen ir justos de dinero y no apuestan como querrían por estos formatos.



Concept Art

Ahora Llompart dedica la mayoría de sus esfuerzos al Concept Art, que es el diseño que se produce para un producto determinado, ya sea una película, videojuegos o cómics. En este caso, lo hace para la empresa mallorquina de videojuegos Maison Games.

El Concept Art trata de crear los personajes, los escenarios, los vehículos y todo lo que envuelve la narrativa del videojuego. Esta oportunidad le permite vivir de la ilustración. "He tenido suerte", reconoce. "El futuro del ilustrador y muchos otros profesionales tienden a la deslocalización y ser autónomos. El día de mañana no lo sé, pero ahora estoy cómodo en la empresa y es muy divertido" añade. En verano sacarán el primer videojuego, con aires retro.

La popularidad de las empresas de videojuegos en Mallorca ha bajado en los últimos años. Hay muy poco trabajo dedicado a los videojuegos hoy en día. Las empresas que se han dedicado a esto, en la actualidad se ha especializado en otras disciplinas o han quebrado. "Todo el mundo se ha expandido a otros proyectos", concluye. Pero ahora mismo es en lo que está trabajando y es lo que más le gusta.

Los videojuegos han crecido. "Ahora todos tienen un guion. En base a ese guion, se montan las fases del videojuego y se definen y se dibujan sus elementos", explica. Personajes, paisajes, color, estilo. Todo desde distintos puntos de vista y modalidades. En los videojuegos actuales cuenta hasta el último milímetro de pantalla, y eso tiene un gran trabajo previo. "La preproducción pasa a un modelador de 3D, que pasa el modelo a un animador", enumera el diseñador de Maison Games, que en la actualidad hace todos los diseños en la empresa. "En una empresa grande eso se divide en trabajos especializados. Es complejo", argumenta.



Música y arte

Los enamorados de la música del siglo XX recordarán con gran cariño las obras de arte que se plasmaban en las portadas de los LP. Timothy Llompart no esconde su pasión por la música y, aunque es ecléctico en cuanto a gustos y géneros, el heavy metal y el rock progresivo han marcado su juventud. "Desde joven me fascinaban las portadas de Iron Maiden, Blind Guardian o las portadas clásicas de rock y heavy metal", destaca. "He tocado en grupos y al principio siempre te pedían que realizaras un logo y merchandising", recuerda.

Natural de Alcúdia, se cruzó en su infancia con músicos mallorquines como Domingo Bonnín, batería de Siberian Escape, y a base de favores y colaboraciones todo fue sobre ruedas. En la actualidad, una de las obras favoritas de Llompart es el diseño del aún inédito EP entre los grupos Siberian Escape y ORA. "Ya va habiendo gente que me conoce en el mundillo y voy haciendo cosas puntuales en paralelo con los videojuegos" afirma.

Los videojuegos han avanzado muchísimo. Los hay de acción, de deportes; los hay en consolas, en móviles... Pero siempre hay alguien detrás diseñando cada uno de los movimientos y escenarios tras las pantallas. El arte de dar vida más allá de lo tangible. Timothy Llompart se pasa las pantallas a ritmo de rock progresivo.