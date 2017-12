La Capella Mallorquina celebra la ´Festa de la Sibil·la´ en Santa Eulàlia

La Festa de la Sibil·la es uno de los conciertos más emblemáticos de la Capella Mallorquina y una cita ineludible en estas fechas navideñas para el público mallorquín. El director José María Moreno llevó la batuta ayer de esta fiesta tan querida en la iglesia de Santa Eulàlia. El maestro detalló que "más que un concierto, se trata de una para liturgia, una escenificación en torno a la figura de la Sibil.la, en la que se muestra cómo debía escucharse esta música en la Mallorca de la Edad Media".

Así, la primera parte de la Festa de la Sibil·la, simbolizando el adviento, comienzó con las antiguas cantinelas medievales de acuerdo con la norma introducida por el obispo Vich i Manrique el 24 de diciembre de 1575. Entre otras, se escucharon varias piezas del gran polifonista del renacimiento español Tomás Luis de Victoria. La segunda parte del recital estuvo dedicada al Cant de la Sibil.la. Así, apareció la Sibil.la con la espada recordando a la profetisa de Eritrea. En esta ocasión, fue la soprano solista Cristina Van Roy la encargada de interpretar el tradicional canto, que se complementó con los interludios de El jorn del Judici del Cantoral del Convent de les monges de la Concepció de Palma; El jorn del Judici de Bartolomé Cárceres y Entre Ave et Eva de las Cantigas de Alfonso X el Sabio.

Una vez terminado el Cant de la Sibil·la, repicaron las campanas, se iluminó la iglesia y sonó la trompetería del órgano simbolizando así el fin del Antiguo Testamento y la llegada del Mesías en la jubilosa noche de Navidad. De la sacristía salió una evocadora procesión infantil integrada por niños y niñas del Colegio del Sagrat Cor con sus presentes para ofrecerlos a Jesús que acaba de nacer.

Seguidamente, la Capella Mallorquina puso el broche final a esta Festa de la Sibil·la con la interpretación de una hermosa selección de tradicionales villancicos navideños como Fuentecilla de corres, Fum, fum, fum o Vou, veri, vou, Cant de Nöel o Have yourself a Merry little Christmas.



50 años

José María Moreno, titular de la Capella Mallorquina, recordó que el origen de este concierto se remonta a la Capella Clàssica de Mallorca de Joan Maria Thomàs por los años 40 del siglo XX. El director fundador de la Capella Mallorquina, Bernat Julià, conocedor de la importancia musicológica y cultural de conservar esta tradición, heredó este concierto desde que se fundó la formación musical en 1966. Así, Moreno remarcó que ya son 50 años los que lleva representando este concierto cada 26 de diciembre, "habiéndose convertido sin lugar a dudas en una de las citas ineludibles del público mallorquín". Tras haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad, el Cant de la Sibil·la está siendo ampliamente interpretado por numerosos solistas y coros de toda Mallorca. Pero Moreno recordó que la "Capella Mallorquina supo ver desde siempre la importancia de este canto tan tradicional de Mallorca y la necesidad de crear un concierto anual en torno a esta melodía".