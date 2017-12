La tristeza embarga a los lectores por la muerte de Alfonso Meaurio a los 48 años

"Gran tisteza... Fuerza y ánimo para la familia y amigos", era el pésame que los lectores enviaron a los allegados de Alfonso Meaurio, exgerente del Palacio de Congresos, que murió el viernes víctima de un cáncer.

"Qué decir ante esta gran pérdida, solo nos queda dar ánimos a sus familiares y fuerza para poder pasar este momento tan duro", se lamentaban los internautas que se vieron conmocionados por el fallecimiento del ingeniero, que también fue miembro del Consell Econòmic i Social, de la Cámara de Comercio de Mallorca, de la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears y de la Caeb. Estaba casado y tiene una hija. Palma lo recuerda con cariño y respeto: "Era una gran persona", señalaban sus conocidos.

La alegría, pero también la polémica, llegó esta semana con la noticia de los grupos que actuarán en la revetla de Sant Sebastià.

"Siempre va a peor esta fiesta, respetando a todos los músicos que actuarán... el cartel no es muy conocido", se quejaban unos, mientras otros señalaban: "Dejad de quejaros, no entiendo que os moleste tanto que se dé una oportunidad a los grupos de aquí. Algunos son verdaderamente buenos", celebraban otros la elección de los músicos. "Y que digan que este cartel ha salido de una votación tiene tela. Se deben pensar que somos tontos... Nos dejan votar y ponen lo que a ellos les da la gana. Para eso es mejor que no hagan nada.", se enfurecían muchos.

Otra noticia que dejó consternados a todos fue la muerte de un trabajador al caer de un primer piso en Palma. "Morir trabajando es lo peor, nunca debería ocurrir algo así", se entristecía la mayoría. "Falta de protección en las obras, a ver si incrementan las inspecciones porque hay un descontrol total en la construcción. Raro es que no pasen más tragedias", se indignaban otros. Los lectores manifestaron su pésame a familiares del obrero fallecido. "Esto nos hace replantearnos la edad de jubilación para ciertos trabajos", se planteaban también.