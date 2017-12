Sorteo de Navidad 2017: Cuánto se lleva Hacienda

Aquí podrás comprobar si has tenido suerte

La alegría que se siente al oir que tu número de la Lotería de Navidad ha sido premiado debe ser única. Ese momento de celebraciones y abrazos, da lugar a las cuentas para saber exactamente cuánto te ha tocado. El dinero repartido en premios en el Sorteo de la Lotería de Navidad supone una gran fuente de ingresos para las arcas de Hacienda. Mientras que los premios inferiores a 2.500 euros están exentos de tributación, los afortunados que resulten agraciados con cantidades superiores a esta cifra deberán rendir cuentas a Hacienda. Concretamente, las arcas públicas se llevarán el 20% de los premios superiores a 2.500 euros, una medida que el Gobierno empezó a aplicar en el año 2013 con el objetivo de conseguir ingresos adicionales en un momento de grave crisis económica.

Para los afortunados que resulten agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad, valorado en 400.000 euros el décimo, el premio final que recibirán será de 320.500 euros, ya que 79.500 euros irán a parar a Hacienda. En cuanto al segundo premio, de 125.000 euros al décimo, se quedará en 100.500 euros una vez descontados los impuestos. Por su parte, los ganadores del tercer premio (50.000 euros por décimo) darán 9.500 al Estado.

Mientras, los afortunados con uno de los cuartos premios recibirán íntegramente 16.500 euros y los que lo sean con un quinto recibirán 5.300.

Los Técnicos de Hacienda recuerdan que Loterías realiza directamente la retención de los premios al cobrarlos, así pues los agraciados recibirán el importe con el impuesto ya descontado y solo tendrán que anotar el premio en la declaración de la renta.

Aquellas personas que compartan un premio que exceda de los 2.500 euros también tendrán que ceder a Hacienda el 20 % de su participación, aunque ésta sea inferior a esta cifra, pues el impuesto se exige al total del premio, independientemente de cómo y cuánto esté participado.

Asimismo, como la cuantía del premio no se incluye en la base general ni en la del ahorro del IRPF, los premiados no se verán afectados a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia o cualquier otra ayuda pública que dependa de los ingresos y no del patrimonio.

El sorteo navideño es el más importante para Loterías y Apuestas del Estado ya que en estas fechas el organismo público recauda el 29,4 % del total anual.