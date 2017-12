Una obra de teatro representa a Rafa Nadal como un icono gay en Nueva York

El Flea Theater de Nueva York (Estados Unidos) acoge este fin de semana las dos últimas representaciones de The Rafa Play (que podría traducirse como El juego de Rafa), una obra teatral en que el principal protagonista -un álter ego del guionista, Peter Gil-Sheridan, se imagina manteniendo un romance con Nadal.

El prestigioso periódico norteamericano The New York Times se hace eco en su edición de hoy del argumento de la obra, que ha sido dirigida por Morgan Gould. El actor que representa a Nadal, de nombre Juan Arturo, explica en el reportaje que él observó con detenimiento vídeos de Nadal para captar sus gestos más significativos, como sus tics de tocarse la nariz y la oreja. Juan Arturo pronuncia frases durante la representación como "Tú eres como mi título del Australia Open: singular".

El argumento es el siguiente: el álter ego de Gil-Sheridan se imagina consiguiendo un trabajo en las oficinas que tiene la ATP en Florida e iniciando un romance con Nadal, del cual presume ante sus sorprendidos amigos.

"Rafa funciona como un símbolo en la obra. Yo pienso que, en cierta forma, muchos de los tenistas top funcionan como símbolo para nosotros. Como Serena Williams: ella es un gran símbolo en nuestra cultura. Yo pienso que con Rafa funciona igual. Para mí, como gay que soy, el ideal masculino que él representa es en lo que yo me centro. Él no está siendo retratado como un hombre gay, sino como un icono gay", declara el autor, en declaraciones que recoge The New York Times.

Para hacer la obra teatral, informa el periódico, el autor no contactó ni con Nadal ni con su entorno para obtener ninguna autorización para usarle como personaje. En este sentido, The New York Times recuerda que en Estados Unidos la sátira y la parodia de personajes públicos cuentan con la protección normativa frente a demandas por difamación.