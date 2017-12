Javier Moll: "Una información de calidad es la mejor garantía de libertad, democracia y prosperidad"

Ante el empuje de las "fake news", las estrategias interesadas que mezclan promoción y opinión con información y los "espejismos" de las redes sociales, la única vacuna es la información veraz y rigurosa que ofrecen los medios de comunicación profesionales, cuya labor es un sostén fundamental para la democracia. Esta es una de las principales conclusiones de la conferencia anual de la Asociación de Medios de Información (AMI), que se celebró este jueves por la mañana en el hotel The Westin Palace de Madrid, y en el marco de la cual se presentó el Libro Blanco de la Información 2017.

Una conclusión sintetizada por Javier Moll, presidente de AMI y de Prensa Ibérica Media, en una reflexión que implica por igual a los medios tradicionales y a los nativos digitales: "Una información de calidad es, en la sociedad, la mejor garantía de libertad, democracia y prosperidad". Un esfuerzo en el que, añadió, es clave trazar alianzas que contribuyan a que los medios de comunicación "sean el referente que la sociedad necesita".

De esta forma, Javier Moll ha insistido en la necesidad de colaboración entre los medios, objetivo central de AMI, para garantizar la libertad de prensa e información que apuntala, y garantiza, la democracia".

Además, el presidente de AMI y Prensa Ibérica Media ha dejado claro que "no podemos, ni queremos, vivir de espaldas a Facebook y Google" porque estamos ante un cambio de paradigma donde los escenarios se transforman y toca adaptarse desde el punto de vista de esquemas, estrategias o estructura.

Los retos de la convivencia entre las redes sociales y los medios de comunicación centró buena parte de las ponencias y debates de la conferencia anual de la Asociación de Medios de Información (AMI).

Vincent Peyrègne, CEO de la asociación mundial de editores WAN-IFRA, inició las conferencias con un análisis sobre las vías de convivencia de Facebook por parte de los medios de comunicación. Peyrègne incidió en la necesidad de trazar una estrategia que permita precisar cuál es el papel de las redes sociales, en concreto de Facebook, en la difusión de la información por parte de los medios. En relación a las "fake news", Peyrègne incidió en que se deben articular soluciones desde la cooperación con otros medios y desde el ámbito tecnológico, pero también a través de la educación, para que las futuras generaciones sepan distinguir la información veraz y rigurosa de la que no lo es.

Madhav Chinnappa, director de relaciones estratégicas, noticias y editores de Google, expuso las líneas de colaboración entre la compañía y los medios de comunicación para dar mayor visibilidad a la información veraz y contrastada. Chinnappa enmarcó estas iniciativas en la estrategia The Digital News Initiative, impulsada por Google para mejorar sus relaciones con los medios, y destacó el éxito del proyecto Accelerated Mobile Pages (AMP), impulsado desde la comunidad, como modelo de cooperación a seguir.

La transición de papel a digital, sus retos y las opciones de desarrollo, ha sido otro de los ejes de la jornada. Entre todas las iniciativas, los ponentes han destacado el éxito del modelo implantado por The New York Times, que ha logrado implicar a sus lectores con una información de calidad y en todos sus formatos. Este modelo ha sido analizado en profundidad por el periodista Ismael Nafría, autor del libro "La reinvención del New York Times", que destacó cómo el diario estadounidense cuida a sus suscriptores por encima del lector eventual que pueda pinchar en su web, y cómo aprovechan el prestigio de su marca para impulsar iniciativas nuevas cara a ampliar su volumen de lectores / suscriptores.

Todas estas cuestiones, así como otras tales como la preeminencia del móvil como principal fuente de consumo de información, fueron objeto de una mesa redonda final en la que participaron Javier Moll (presidente de AMI y presidente de Prensa Ibérica Media), Luis Enríquez (consejero delegado de Vocento), Francisco Rossell (director de El Mundo), actuando como moderador Juan Cruz (periodista y director adjunto de El País).



Aumento del número de lectores

Todos los participantes en el debate coincidieron en la necesidad deen las redes, y defendieron la honorabilidad de los profesionales de los medios frente a las intenciones de otros actores que, tratando de usurpar la apariencia de medios de comunicación, persiguen objetivos económicos o políticos.

Por otra parte, Javier Moll ha desgranado también durante la conferencia anual de AMI ha desgranado algunas de las cifras que recoge el Libro Blanco de la Información 2017 y que también se ha presentado este jueves. Entre ellas, la consolidación del negocio de los editores en términos de ingresos de explotación y margen sobre EBITDA, el crecimiento de la audiencia y las previsiones positivas en términos de inversión publicitaria para 2018.

Los datos del Libro Blanco de la Información 2017 ponen de manifiesto que el número de lectores de prensa en España crece. En concreto, en España se venden cada día 1,9 millones de periódicos, con un volumen de lectores que se sitúa actualmente en 17,2 millones, tras registrar en 2016 un crecimiento de 517.000 lectores respecto a las cifras de 2015.

Este incremento del número de lectores se enmarca en un cambio de tendencia general respecto a lo registrado en los tres años precedentes. Algo que se refleja también en los resultados netos de los periódicos, que por primera vez en estos cuatro años retorna a cifras de beneficio neto, en concreto 14,5 millones de euros al cierre del ejercicio 2016. Una tendencia que se reforzará en el presente año, tal y como avanzaron los autores del Libro Blanco, y que se verá reforzada con un cambio también en los ingresos por publicidad, que se prevé que retornen a cifras de crecimiento positivo en 2018.

El motor de este crecimiento es el ámbito digital, que crece de manera sostenida tanto en los medios nativos digitales como en las ediciones online de los medios tradicionales.



Consumo "pasivo"

El Libro Blanco de la Información 2017 pone de relieve la penetración del consumo "pasivo" de información de los usuarios de periódicos directamente desde las redes sociales, bien por prescripción de sus contactos en estas, bien por los sistemas de alertas y notificaciones. De hecho, el consumo semanal de información a través de redes sociales (56,8%) supera al de quienes a través de prensa en papel (56,2%), aunque se sitúa por debajo de quienes lo hacen a través de prensa 'online' (84,3%) o televisión (93%).

También destaca la utilización del teléfono móvil como soporte preferido para la navegación: el 79,7% del tráfico de Facebook se hace desde este dispositivo, un dato que en otras redes como Twitter (88,4%), Instagram (95,3%) o Google + (96,3%) es aún mayor.

En cualquier caso, señala también que la lectura "más profunda" de noticias se produce en la prensa en papel, en la radio y en la televisión, mientras que en las redes sociales y la prensa 'online' el consumo mayoritario se limita a "solo los titulares y alguna noticia de interés".