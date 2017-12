El número 00155, el más solicitado en la lotería de Navidad por el proceso catalán

El número 00155, relativo al artículo de la Constitución aplicado en Cataluña, está siendo el más solicitado a pocos días del sorteo de la lotería de Navidad, según los administradores consultados por este diario. Los loteros también aseguran que las ventas para este extraordinario, que se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, se están disparando como no lo habían hecho en los últimos años.

"En 2016 ya registramos un repunte en las ventas de lotería de Navidad pero este año lo estamos notando mucho más. Basta con ver las colas que tenemos, que llegan hasta la puerta de El Corte Inglés", comentó ayer Belén Aguiló, responsable de la Administración número 6 de Palma.

Las largas colas también se vieron ayer en la Administración número 1, la de la esquina de Oms con la Rambla, y en la número 9, la de la plaça de la Porta Pintada. "Las ventas van muy bien y lo que más piden es el 00155, un número que nadie tiene en Palma y a saber dónde se puede comprar", señaló Pepe Alemany, el lotero de esta última administración que hace dos años repartió un segundo premio por Navidad.

"No me extrañaría que el 00155 se estuviera vendiendo a 40 euros en algún punto de la Puerta del Sol de Madrid", añadió Aguiló.

Además del 00155, el 11017, en este caso relacionado con la fecha de la celebración del referéndum ilegal de independencia, también es de los más solicitados. Las fechas de aniversarios, los números de la suerte de cada uno, y los días de nacimientos y de catástrofes también son números a los que apuestan muchos jugadores, guiados por las supersticiones.

"Las terminaciones en 13, 15, 17 y 69 se piden muchísimo, cada año", apuntan los responsables de la administración de Oms. Precisamente uno de los jugadores que ayer aguardaba turno para comprar lotería, Pedro Moreno, comentó: "Desde hace 18 años busco la misma terminación, en 13, un número que a mí me parece mágico, digan lo que digan".

"Pues a mí me da igual el que me den. Llevo 20 años jugando y nunca me he llevado nada importante. Estoy abonado al fracaso", soltó entre risas Maria Ramis, también en Oms.

La Lotería de Navidad está a la venta desde el verano y este año el sorteo repartirá 70 millones de euros más en premios, es decir, se han puesto en el mercado cinco millones más de décimos que el año anterior.

El Gordo repartirá cuatro millones de euros a la serie, el segundo premio 1.250.000 euros, el tercero 500.000, los dos cuartos premios serán de 200.000 euros y los ocho quintos 60.000 a la serie. El importe del décimo es el mismo que otros años, 20 euros, un precio que costearán miles de españoles porque la Lotería de Navidad es, según la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, "uno de los valores más reconocidos y una de las tradiciones más vivas, a las que están abiertos a disfrutar también los turistas". En este sentido, el lotero de la plaça de la Porta Pintada afirmó que "son muchos los turistas que nos compran décimos. También hemos notado una fuerte presencia de personas del Imserso".

A nivel nacional, este sorteo goza de buena salud: durante los últimos tres años ha aumentado sus ventas en un 13 por ciento. En 2014 fue cuando se produjo un punto de inflexión pues se incrementaron las ventas en un 4,64 por ciento respecto al año anterior, y la tendencia siguió en 2015, con una subida del 4,49 por ciento. En 2016 este crecimiento se consolidó con un 3,49 y una facturación de más de 2.672 millones. Las ventas han ido aumentando en los últimos tres años y este incremento se pudo apreciar también durante el periodo estival, en los meses de julio, agosto y la mitad de septiembre.