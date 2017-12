Melicotó: Folclore dibujado con modernidad

La cultura popular mallorquina se funde con el diseño moderno y con una mentalidad joven. Melicotó es el fenómeno que cautiva a las redes sociales. Quien más quien menos ha compartido una de sus ilustraciones por haberse sentido identificado. Y es que Melicotó pretende hacer un producto para los mallorquines. Pero, ¿quién está detrás de este proyecto? Jaume Vich es uno de sus emprendedores. Junto con Javi Torrado y Robert Campillo acaban de abrir la tienda oficial de la marca en el Passatge Particular Guillem de Torrella, en los Geranis. "Éramos ilustradores recién formados, aunque ya nos conocíamos porque íbamos juntos a la escuela. Nos gustaba dibujar y compartíamos los mismos intereses. Siempre habíamos trabajado por separado, pero cuando llegó la crisis nos quedamos sin trabajo y, estando todos en la calle, hicimos la reflexión de qué nos valía más la pena: hacer trabajos precarios o iniciar un proyecto juntos", recuerda Vich sobre los inicios.

La idea principal de la aventura era adaptar una especie de Kukushumusu, dentro de la temática cultural mallorquina. "En Balears no estaba nada explotado", comenta el diseñador. Con el auge de Facebook lanzaron sus primeras imágenes a las redes y ahí empezó todo.



Cultura popular moderna

Nunca han renegado de su filosofía. Darle una vuelta al concepto de cultura popular en Mallorca fue una prioridad en el momento de la creación de Melicotó. Y hoy día sigue siendo así. "Era un campo que no estaba explotada. Cuando empezamos nos preguntaban por qué no nos dedicábamos a los turistas". "¿Para qué hacer algo para los turistas si no tenemos nada para nosotros?", justifica Vich. La intención del proyecto es hacer que la gente empiece a querer su patrimonio y su cultura, y Vich, Torrado y Campillo lo pretenden conseguir actualizando conceptos de la cultura popular y sacarlos de la religiosidad. Hacerlo divertido. Tampoco olvidan el presente, ya que también explotan conceptos actuales como fiestas, canciones o modas con la que los jóvenes isleños se identifican.

La colaboración entre los tres no fue difícil, ya que tienen un estilo que no se diferencia muchísimo y el hecho de conocerse de toda la vida hace que congenien fácilmente. "La gente también marca mucho el estilo", comenta una de las tres partes de Melicotó. "Al principio hacíamos productos mucho más agresivos, pero nos dimos cuenta de que nuestro público pedía cosas más light, más amorosas", añade Vich, que relata que su clientela es mayoritariamente femenina. "Eso condiciona mucho el producto", concluye.



Emprendedores en redes sociales

El punto de inflexión fue el dejar de tener Melicotó como un hobby. Tenían una casa con material y "era un caos organizarnos con todo". Dejaron sus trabajos y se dedicaron al proyecto a tiempo completo. "Al principio seguimos en nuestras casas, pero nos dimos cuenta de que necesitábamos un espacio físico, así que nos mudamos a un garaje de Pere Garau", comenta Jaume Vich en relación a la que hasta ahora había sido su base de operaciones. También han tenido siempre sus puntos de venta repartidos por la ciudad. Un ejemplo es la tienda de discos Xocolat, donde ofrecían sus tazas, imanes y camisetas. "Nos sorprendió también la cantidad de gente que compra los productos online, siendo mallorquines y comprando productos de la isla", exclama.

Melicotó es visible gracias a las redes sociales. Todo empezó con Facebook y ahora siguen con una presencia altísima en Instagram. Se adaptan exitosamente a cada plataforma.



Una nueva etapa

La semana pasada, los emprendedores presentaron la que es la tienda oficial de Melicotó –donde también han instalado su espacio de co-working– con una gran fiesta. "No nos esperábamos que funcionase tan bien". Hicieron una gran fiesta con dimonis, comida y música. Y pretenden seguir realizando este tipo de actividades. Pretenden dinamizar los Geranis con talleres y eventos populares. Sin duda es un proyecto asentado en la sociedad mallorquina pero con un gran futuro.