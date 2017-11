Los Primos rinden homenaje con un disco al que fue su líder, el fallecido Moi

" La vida se me va y tiro p'alante, la vida se me va y sigo sonriente". Esta estrofa, escrita por el letrista y compositor de las canciones de Los Primos, Moisés de Pablo, 'Moi', que perdió la vida el 29 de diciembre de 2016 al ser atropellado en la antigua carretera de Inca, a la altura de Marratxí, ha sido la que ha levantado a la banda, rota, tras la pérdida de su líder. Un grupo que renace del duelo con un disco, Libremente, en el que se puede escuchar la voz de un músico que ejercía de artista "las 24 horas del día", tal y como apunta el coproductor del cedé, el ganador de un Grammy y antiguo miembro de Ojos de Brujo, Ramón Giménez.

"Después de aquella noticia aplastante tuvimos que recomponernos, pero ya el mismo día del funeral, el 1 de enero, decidimos que seguiríamos adelante, como dice una de sus canciones, La vida se me va. Pensamos que la mejor manera de estar con Moi era finalizando este proyecto, el del disco Libremente. Estuvimos dos o tres meses en que no nos levantábamos. Pero cuando uno se cae, ahí está su amigo para levantarle. Ha sido el duelo más especial de nuestras vidas", confiesa el batería Jaume Coll.

El álbum que verá la luz el próximo 15 de diciembre y que será presentado el mismo día en que Moi perdió la vida, el 29-D, en Es Gremi, reúne catorce canciones marcadas por la rumba y salpicadas por otros estilos como rock, punk, blues, rap, reggae y ska. Unos temas que pudieron salvarse gracias a la visión de Ramón Giménez 'El Brujo', que marcó una hoja de ruta que ha permitido disponer de "una materia prima suficiente para la producción del disco".

Un músico de la calle



En diciembre del año pasado el disco no estaba ni mucho menos hecho. "Teníamos canciones grabadas en directo en el estudio Diorama, en las tomas que hicimos en la fase de preproducción en octubre del 2016. Teníamos la maqueta hecha con claqueta, a tempo. Las voces de Moi estaban ahí y se ha tenido que hacer un trabajo bestial para limpiar todo lo que entraba en la voz de la sala en la que grabamos. Cuando Moi grabó le puso mucha intensidad, se dejó el alma, y por eso se han podido salvar. La lástima es que si hubiera grabado la voz por pistas hubiéramos llegado a un sonido mucho más potente", señala Jaume Coll, el músico que será el encargado de interpretar esos temas en el concierto de Es Gremi.

Moi, según sus amistades, era un músico de la calle que le cantaba a la vida y a su día a día, "una persona muy natural y normal" que plasmaba en sus canciones lo que percibía de su entorno. Su carisma era tal que conquistó a un indómito, Ramón Giménez, reacio a producir discos ajenos. "Siempre me ha costado mucho producir a otros. Nunca lo tenía claro y he tenido varias ofertas. Pero de Los Primos me gustó el mensaje. Mi reto era que no perdieran personalidad. En principio no lo tenía muy claro pero se presentaron todos en mi casa de Barcelona. Estuvimos en el estudio y ahí se forjó la alianza. Por un lado había ingenuidad pero por otro un hambre artística y unas ganas de aprender y contar cosas que me emocionaron. Y dije: lo hacemos. Ahí empezó la historia", relata.

Al no tratarse de un trabajo por encargo, 'El Brujo' realizó una "inmersión artística total" en el proyecto de Libremente: "Empecé a trabajar con el disco como si fuera un trabajo totalmente mío. No son Ojos de Brujo ni La Nave Bruja, con lo que estoy ahora, pero mi idea era legar todo mi aprendizaje de los últimos 20 años y condensarlo en un grupo, Los Primos, que se lo merecía. La piña que hacía con Moi era diaria. Me emocioné, aparqué todo lo que estaba haciendo y me dediqué exclusivamente al proyecto de Los Primos. Necesitaba saber no solo cómo cantaba, también lo que sentía, lo que quería contar? entramos en un terreno muy personal. Tuvimos una relación muy intensa. Ha sido un placer conocerlo. Cada artista con el que conectas te hace sacar una parte de ti que no conoces,y en mi caso me sacó esa faceta de padrino artístico que nunca había mostrado", reconoce.

La producción también la firma, junto a 'El Brujo', Toni Salvà, de Diorama Sound. Algunos cortes del álbum llevan títulos como Déjame vivir, Duele, Sexo, Veneno, Palma, Rumba Party o Es tan fácil, en la que ha colaborado otro histórico, El Hermano L. En el capítulo de colaboraciones también figuran Where, Pablo Demangel, Pedro de Juan y Jorge Baselga. Los Primos, muy queridos por el público de la escena rumbera de la isla, están formados, además del por ya citado Jaume Coll, por Eloy Mirones, Á. J. García, Ricard López, Emilio Blázquez y David Patterson.