Expectación por el ingreso en prisión de Junqueras y siete exconsejeros catalanes

"Esto se pone cada vez peor". La expectación crece con la complicada situación de Cataluña desde que el Gobierno aplicó el artículo 155. Esta semana, la decisión de la jueza Carmen Lamela de decretar el ingreso en prisión preventiva para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y para siete exconsejeros, ha disparado la polémica entre los lectores que les defienden y piden "libertad para los presos políticos" contra los que opinan "que lo tienen merecido".

"Dictadura, qué vergüenza de justicia", se quejaban unos, mientras otros sentenciaban: "Es un despropósito y un error gravísimo. Ahora los independentistas tendrán mucho más apoyo a todos los niveles. Con la represión no se acaba el problema, se incrementa, es una barbaridad".

"No estoy a favor de lo que han hecho estos políticos, pero ponerle a esta gente más condenas que a la gente que mata y a los corruptos, no se puede entender. Yo no me alegro, porque hay cosas más importantes que solucionar", comentaba un lector.

La nota positiva de la semana la dieron los cuatro médicos de la sanidad privada balear entre los 50 más valorados de España. Son el neurólogo Jon Olabe, el cirujano plástico Ramon Llull, el otrorrino David Tomás y el ginecólogo Javier Marqueta. "Me consta, he tenido que pasar por la consulta de dos de ellos y son unos cracks. Les estoy eternamente agradecido", aprovechaba un internauta como muchos para darles la enhorabuena.

"Gracias a la intervencion del doctor Tomás un amigo mio que tenía los oídos hechos un desastre hoy es instructor de buceo en activo y bucea todos los días", contaba un lector su experiencia.

"¿Seguro que no había ninguna mujer? La invisibilidad del género femenino en ciertas ramas profesionales, sigue siendo muy evidente", se quejaba una internauta por la ausencia de féminas en la lista. "Espero que con esto se den cuenta que es más importante ser buen médico que hablar el catalán", comentaban otros.