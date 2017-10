El Ayuntamiento de Ibiza ha instalado 18 cambiadores para bebés en los baños de hombres o espacios comunes de los edificios e instalaciones municipales, dentro de la campaña #EivissaConcilia, con el objetivo de "concienciar a los diferentes establecimientos de la ciudad y garantizar la corresponsabilidad y la igualdad entre hombres y mujeres".

Esta iniciativa se ha puesto en marcha después de que la concejalía de Igualdad detectara que determinadas dependencias no garantizaban el acceso de los hombres a los cambiadores para poder realizar esta tarea con los bebés, lo que provoca desigualdad y "traslada el mensaje de que es la mujer quién tiene que ocuparse de hechos domésticos". "Con esta iniciativa las dependencias municipales garantizarán que los hombres puedan llevar a cabo esta tarea", destacan desde el Consistorio en un comunicado.

Además, se han editado 200 pegatinas con el hashtag #EivissaConcilia para colocar en los locales comerciales y restaurantes que también dispongan de este servicio en los baños de los hombres o en los espacios comunes, para que así puedan indicarlo.

La concejala de Igualdad, Carmen Boned, ha destacado que las instituciones deben ser "las principales promotoras de la igualdad" y por ello sus dependencias "tienen que ser modélicas".

Los 18 cambiadores están distribuidos en doce instalaciones municipales, concretamente, en Can Ventosa (en el teatro y el centro cultural), en la sala infantil de la Biblioteca Municipal, en el Patronato de Música, en las piscinas de Can Misses y es Viver, en el edificio municipal de Can Botino, en el Servicio de Atención Ciudadana del CETIS, en el edificio del Ayuntamiento de Plaza de España, en los museos Puget y Madina Yabisa y en los baños de es Soto. Asimismo, en un futuro se prevé instalar también en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza (MACE).