Rosa María Calaf: "La sociedad cree estar informada pero sólo está entretenida"

El Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), adscrito a la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, ha celebrado esta mañana el acto oficial de inauguración de curso con presencia del vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Pontificia Comillas, Antonio Obregón, y el director general de Política Universitaria del Govern balear, Juanjo Montaño. La prestigiosa periodista Rosa María Calaf ha impartido la lección inaugural titulada "El reto de informar en el siglo XXI: ruido y silencio". Varios directores de medios baleares han asistido al acto: Andreu Manresa, de IB3; Josep Pons, de Informativos IB3; Miguel Frau Rovira, de EFE, y Ferran Aguiló, de ARA Balears.

La excorresponsal de TVE en Asia-Pacífico ha hecho una defensa del periodismo y la democracia en un tiempo donde "parece que la verdad sale de las pantallas". Ha recordado que no es así y que "debemos estar alerta para contener el deterioro del periodismo". "El periodismo debe hacer visible lo invisible. Muchas veces hay intereses ocultos que evitan los temas relevantes. El no dejar saber es una forma de dominar". Calaf ha criticado el infoentretenimiento que está construyendo "una sociedad que cree estar informada cuando sólo está entretenida", y ha recordado que "una democracia no puede existir sin unos medios fuertes e independientes". Por ultimo, ha incidido en la importancia de la "buena formación e información", porque "no se da la una sin la otra".

Por su parte, la directora del CESAG, doctora Julia Violero, ha recordado el compromiso del centro con los "jóvenes exigentes con ellos mismos, dispuestos a salir de la mediocridad y a pensar por sí mismos", así como con los "alumnos comprometidos con los más vulnerables" que toman "decisiones arriesgadas y creativas". Violero ha nombrado algunas iniciativas puestas en práctica el último año en el CESAG referentes a la docencia, investigación, internacionalización, solidaridad y los valores democráticos.

Por último, el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, doctor Antonio Obregón, ha citado al Papa Francisco: "Lo esencial de la vida universitaria reside en el estudio, fatiga y la paciencia del pensar, que revela una tensión del hombre hacia la verdad, el bien, la belleza". Y ha pedido a los alumnos que no tengan miedo: "Alberta Giménez tuvo miedos pero no miedo, y continuó con tesón en su tarea".

El acto ha terminado con la distinción a los alumnos con mejor expediente del curso pasado: Margarita Pocoví Linares, de Educación Infantil; Clara Frau Hijosa, de Educación Primaria; Marta Rabasco Jaume, del doble grado en Educación Infantil y Primaria; Marta Alujas Magraner, de Publicidad y Relaciones Públicas; Jerònia Mut Campaner, de Periodismo; Virginia Galán Álvarez, del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual; Josep Antoni Font Bennàssar, Comunicación Audiovisual, y Rafael Vallés Salom, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Sobre el CESAG

El CESAG, adscrito desde 2014 a la Universidad Pontificia Comillas, tiene su origen en la primera Escuela Normal de Maestras de Baleares fundada en 1872 y actualmente imparte seis grados oficiales: Educación Infantil, Educación Primaria, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Periodismo, Comunicación Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas.