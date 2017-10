Enfrentados por el conflicto de Cataluña con el referéndum por la independencia

El referéndum sobre la independencia de Cataluña ha copado la actualidad informativa de la semana, especialmente el día de la votación.

Las cargas policiales a primera hora de la mañana del domingo en numerosos colegios electorales fueron el primer motivo de desavenencias entre los lectores. Muchos criticaron, con más o menos matices, la "desproporción" de la Policía Nacional y la Guardia Civil: "¡Cuidado, iba armada con un voto! Qué vergüenza de un bando y del otro, malditos políticos", afirmaba uno, mientras que otro se tomaba la situación más a broma: "Maduro tiene que dimitir, increíble lo que está pasando en Venezuela".

"Si el referéndum es tan ilegal como decís, ¿por qué os preocupáis tanto de que la gente vaya a votar?", se preguntaba un lector. "Total, según vuestra lógica no va a servir de nada", añadía. "La cosa es fácil: han incumplido la ley, el referéndum es ilegal. Si estaban allí, sabían qué les podía pasar. La Policía y la Guardia Civil solo han cumplido con su obligación, al contrario que los Mossos, que no han hecho nada", opinaba otro.

El debate sobre el referéndum se trasladó rápidamente a Balears con la manifestación de apoyo a Cataluña convocada el mismo domingo 1 de octubre. "Iros a Cataluña si tanto queréis y dejarnos en paz a los mallorquines que ante todo somos españoles", se indignaba un lector, mientras otros defendían el derecho de los catalanes a elegir su independencia, pero sobre todo se manifestaban contra la represión: "Pegar a gente mayor. No respetan nada, es inadmisible lo que ha hecho el Gobierno hoy".

"Yo no soy independentista, pero sí creo en el diálogo porque en Balears estamos bastante mal respecto al Gobierno de Rajoy y ojalá nos tratasen un poco mejor", opinaba un internauta. "A todos estos que braman contra Cataluña y a favor de la unidad de España, me gustaría leer una simple condena a la represión policial que se ha visto en Cataluña. Pero no, igual les parece bien", reflexionaban.