Una carrera en solidaridad con los canes

Port Adriano abrió sus puertas este pasado fin de semana a la Doggie Race un evento para todos los públicos y único donde las familias disfrutarán con las auténticas protagonistas, sus mascotas.

Doggie Race, así se llamaba la carrera pionera en la isla, donde humanos con sus mascotas perrunas corrieron juntos, ayer, durante 2 kilómetros en Port Adriano.

Más de un centenar de inscritos acudieron a la carrera con sus perros y realizaron durante media hora un recorrido, que comenzó y finalizó en el mismo punto, y consistió en una vuelta a a las instalaciones del puerto. "Se trata de un acto social en el que podamos disfrutar con nuestras mascotas", afirmó un participante.

No se trataba de una carrera competitiva, sin embargo, los tres primeros que llegasen a la meta en las categoría masculina, femenina y por parejas obtuvieron un premio.

Según el puesto se trataba de un juguete, chuches o un producto de peluquería profesional canino entregado por Dogma, peluquería canina colaboradora. La primera pareja ganadora, residente en Inca, dijo: "Nos hace mucha ilusión correr con ella, solemos hacer bastante actividad física".

El dinero recaudado del evento irá para la Asociación Peluditos de Son Reus, que hasta ahora son más de cien socios y catorce perros rescatados, que están en centros de acogida. "Es una labor altruista que esperamos que con eventos como éste lleguemos a tener más ayuda ciudadana", comentó Miguel Elvira, presidente de la Asociación Peluditos.

"We run, we care" es el eslogan del circuito nacional celebrado con el fin de "sensibilizar" y "concienciar" a las personas de que "un perro no es un juguete", añadió Cristina García, directora de Marketing de Port Adriano.

Durante el sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre se realizaron múltiples actividades y exhibiciones con el fin de aprender y disfrutar con las mascotas. "Queremos mostrar nuestro cariño con los animales, conseguir que cada año el municipio de Calvià sea más 'Pet Friendly', es decir, que seamos más amigos de las mascotas", dijo Cristina García. Cientos de Mallorquines asistieron al evento, pero no fueron los únicos, españoles de la península junto con la participación británica y alemanes fueron testigos de la felicidad perruna.

Esta actividad canina, realizada en Port Adriano, fue organizada por la empresa DA Sport y como medio colaborador, Diario de Mallorca. La organización confirmó que fueron setenta y nueve los perros inscritos que corrieron los dos mil metros en Port Adriano.

La carrera solidaria estuvo orientada al cuidado y adopción de mascotas en la que colaboraron la clínica veterinaria ´+cotas´, la Asociación Española de Perros de Apoyo y la Asociación Peluditos de Son Reus, la tienda de nutrición animal ´Sa Barkery´ y la peluquería canina ´Dogma´.

La unidad canina de la Guardia Civil puso su su grano de arena en esta actividad deportiva al mostrar la exhibición de perros de detención de drogas, explosivos y rescate. El club de la modalidad deportiva canina Agility llamado Magic Team también participó mostrando el circuito de entrenamiento en el que, a través, de este entrenamiento los perros aprenden y desarrollan habilidades, como por ejemplo, a usar las patas traseras.

Y como bien se dice en España, el perro es el mejor amigo del hombre, por ello gracias a la realización de actividades como la Doggie Race, se espera mayor concienciación y atracción en futuras carreras.