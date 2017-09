La otra afición de la deportista mallorquina Gaby Ocete

Una campeona del baloncesto y también del maquillaje. La mallorquina Gaby Ocete, jugadora profesional de baloncesto, ahora en el Mann-Filter de Zaragoza, cuenta en su blog todos sus triunfos deportivos, pero también sus secretos de makeup.

"Hace 12 años que juego al máximo nivel, en la máxima categoría de España, la Liga femenina 1. He pasado por muchos equipos y algunos países durante mi carrera y lo que quiero es contaros mis experiencias y partidos en este blog", confiesa la jugadora en su perfil para quienes quieran "saber más de cerca cómo vive una deportista a tiempo completo".

Además, también quiere compartir su otra gran pasión: "Soy amante del maquillaje y la belleza, he realizado dos cursos de maquillaje... Me encanta compartir trucos y maquillajes, tanto para el día a día o para realizar deporte", explica Ocete sobre su afición fuera de la pista.

"My Little Secrets" es el ciberespacio donde cuenta desde cómo lograr un look bronceado o natural, hasta sus rutinas de entrenamiento o sus logros en su carrera deportiva.

También suele compartir sus rincones favoritos de Mallorca, la isla que la vio nacer y donde descansa cada vez que sus obligaciones lo permiten.

Gaby Ocete tiene un lema y trabaja con perseverancia para cumplirlo: "Lo maravillosos de los sueños es que a veces suceden, así que ya sabéis, nunca dejéis de perseguirlos. Soñar?"